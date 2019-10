Décès de Robert Pichette, architecte de la Loi sur les langues officielles du N.-B.

Robert Pichette n’est plus. L’Acadien originaire d’Edmundston s’est éteint jeudi à l’âge de 83 ans.

Il laisse derrière lui un parcours de vie exceptionnel. L’Acadie perd un grand homme, un intellectel patriote, un gentleman.

Auteur d’ouvrages historiques, féru d’héraldique, Robert Pichette est derrière la création du drapeau du Nouveau-Brunswick, adopté le 24 février 1965.

Il travaillait alors comme chef du cabinet du premier ministre Louis J. Robichaud alors qu’il entreprenait le programme Chances égales pour tous qui a permis d’offrir des services en éducation et en santé de qualité à l’ensemble de la population.

L’Assemblée législative s’apprêtait à présenter une résolution demandant à ce que le Red Ensign (ancien drapeau canadien), devienne le drapeau de la province, ce qui aurait posé un problème majeur au Nouveau-Brunswick.

Robert Pichette a retrouvé à la bibliothèque de l’Assemblée législative la copie d’un décret de la reine Victoria datant de 1868 qui fournissait les armoiries aux quatre provinces fondatrices de la Confédération, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l’Ontario. Avec l’aide d’un ami et artiste de l’héraldique, le capitaine de corvette Alan J. Beddoe, le fonctionnaire a conçu le drapeau à partir des armoiries.

«Au début du discours du Trône, j’avais écrit «Grâce à la reine Victoria d’heureuse mémoire», raconte-t-il dans une entrevue publiée dans nos pages en 2016. L’opposition loyaliste était sidérée, ils ne pouvaient pas être contre la grande reine Angleterre! Ça a plu aux gens, c’est passé comme du beurre dans la poêle!»

Robert Pichette est aussi l’un des co-rédacteurs de la première Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

À propos de son passage au cabinet Louis J. Robichaud, il évoque «une belle expérience de vie» . «La Loi sur les langues officielles a été un legs important. Mais le programme «Chances égales pour tous» ç’a été aussi la modification de l’enseignement supérieur avec la création de l’Université de Moncton. Il y a eu la refonte des municipalités, de la fiscalité. Ça a été un chambardement social total, un changement en profondeur. C’est moi qui devais administrer tout ça!»

Tour à tour journaliste, chroniqueur et éditorialiste à L’Acadie Nouvelle, au Telegraph Journal et The Globe & Mail, Robert Pichette a aussi écrit une vingtaine de livres traitant surtout de l’histoire de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick.

Passionné par les blasons, Robert Pichette a aussi été membre fondateur de la Société héraldique du Canada en 1968. Il détient le titre de Héraut Dauphin extraordinaire de l’Autorité héraldique du Canada. Une occupation qui lui inspirait «le côté romantique des chevaliers d’autrefois».

Ses accomplissements ont été soulignés par la remise de l’Ordre du Nouveau-Brunswick en 2006. Dix ans plus tard, il était élevé au rang d’officier de l’ordre national de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française en 2016.

Personne n’oubliera son amour pour la langue française et son sens du bon mot.