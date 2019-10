Les touristes ont été très nombreux dans la Péninsule acadienne cet été

Les chiffres ne mentent pas. La saison touristique dans la Péninsule acadienne a été très bonne. «Une des meilleures des dix dernières années», va jusqu’à comparer Yannick Mainville.

Le directeur du développement de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne se frotte les mains d’aise. Les statistiques compilées par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine montrent des augmentations marquées dans les valeurs de l’hébergement et de la fréquentation.

Des résultats fort satisfaisants et quelque peu étonnants, si l’on considère que la tenue du Congrès mondial acadien, dans la région du Sud-Est et dans l’Île-du-Prince-Édouard, a assurément dû drainer sa large part de visiteurs.

Uniquement au niveau des hébergements – et ça ne comprend pas les campings, précise le porte-parole -, juin de cette année a enregistré un bond de 2% par rapport au même mois de 2018. Cette hausse a bondi à 6% en juillet et a atteint 1% en août.

La moyenne du taux d’occupation est présentement de 47%, quatre points de pourcentage de mieux que l’an dernier.

Du côté des attractions majeures, l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick a accueilli plus de 36 000 visiteurs de juin à août, une fulgurante augmentation de 21% en un an. Quant au Village historique acadien de Bertrand, ses 46 000 entrées pour la même période se veulent une amélioration de 8% par rapport à 2018. Il est d’ores et déjà acquis qu’avec les données de septembre, on dépassera la barre des 50 000 visiteurs.

«Globalement, c’est une très bonne saison touristique. Les chiffres sont là pour le prouver. On peut dire sans se tromper que c’est l’une des meilleures des 10 dernières années», appuie Yannick Mainville.

À son avis, la Péninsule acadienne récolte présentement les graines semées il y a trois à cinq ans, à travers divers salons et expositions dans les Maritimes et au Québec.

«Ce sont les résultats de nos efforts de marketing et de promotion. Nous récoltons les fruits des efforts des dernières années. On continue et on se réinvente. Nous sentons actuellement ce haut de vague. Notre défi sera désormais de demeurer là, en continuant la promotion et en investissant dans les campagnes de marketing», indique-t-il.

Des campagnes qui marquent des points, d’ailleurs. Juste à penser aux récents articles publiés en Europe. Ou encore au magazine Forbes qui vient de désigner l’île Miscou en tête d’un Top 10 national des endroits à visiter absolument en automne. Ou à ces 12 pages vantant les mérites des hivers du nord du N.-B. dans une revue québécoise ayant comme clients cibles les motoneigistes.

«Ces reportages nous permettent de rayonner dans des marchés qu’on ne pourrait pas atteindre autrement. On va constater les impacts dans les prochaines années», estime le porte-parole.

L’industrie touristique vit l’instant présent, fait-il remarquer. Personne ne peut prédire avec exactitude ce que sera la prochaine saison. Trop de facteurs (météo, situation économique, valeur du dollar, etc.) peuvent jouer dans la balance.

C’est pourquoi on prend la manne qui passe avec grand plaisir. Les campings ont reçu plus de monde, les restaurants aussi, surtout ceux qui ont une vocation saisonnière et qui peinent à embaucher la main-d’oeuvre pour faire rouler l’entreprise.

Et si on constate encore une très bonne fréquence de la part des touristes québécois, on cherche à attirer davantage l’attention des Ontariens et des gens des Maritimes, en plus du visiteur local, une donnée en nette hausse depuis quelques années.

«Nous sommes reconnus pour être une destination pour célébrer la culture acadienne, avec ses plages, ses fruits de mer et son accueil chaleureux. Tous les ingrédients nous donnent une bonne soupe», image Yannick Mainville.

Taxe sur l’hébergement

La bonne nouvelle de la fréquentation touristique dans la Péninsule acadienne cet été est malheureusement amoindrie par une bien moins bonne. Au point où l’industrie n’aura pas le choix de lancer rapidement la taxe sur l’hébergement si elle veut réussir à financer ses campagnes promotionnelles.

La Société de développement régional a avisé l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne qu’il devra se passer de leur aide financière dès l’année 2020-2021. Cette contribution a fondu comme neige au soleil, passant de 60 000$ en 2018-2019 à 30 000$ cette année.

Les régions Chaleur et du Nord-Ouest devront aussi se débrouiller sans cet argent.

Cette somme servait essentiellement à assurer le financement d’activités de promotion, explique Yannick Mainville.

«Il y aura des projets que nous ne pourrons plus faire, de la promotion que nous devrons couper», déplore-t-il.

La piste de solution semble toute tracée d’avance, soit la fameuse taxe controversée sur l’hébergement. Moncton l’a mise en fonction en septembre, avec des frais de 3,5%. Edmundston aussi va de l’avant avec cette formule. M. Mainville confirme que les efforts sont désormais mis pour l’instaurer dans le Nord-Est.

«Nous vivons en région rurale, avec des réalités différentes qu’à Moncton. Ça nous oblige à faire des choix et à nous réinventer, mais ça va nous prendre de l’argent au bout du compte. D’où l’importance de trouver des méthodes de financement de nos activités. Nous priorisons la taxe sur l’hébergement et nous en avons besoin rapidement, au plus tard au printemps 2020. La décision de la SDR nous force à aller voir ailleurs», annonce-t-il.

Le porte-parole craint que cette porte ouverte en referme une autre au sein du ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, qui doit composer avec 8 millions $ en moins en financement public cette année.