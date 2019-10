Suspense pour les policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau

Mathieu Boudreau et Patrick Bulger devront continuer à retenir leur souffle. L’arbitre Joël Michaud veut prendre son temps pour déterminer s’il y a matière à poursuivre le processus d’arbitrage portant sur le sort des policiers impliqués dans la mort de Michel Vienneau.

L’arbitre a annoncé, jeudi après-midi, qu’il prendra quelques jours pour réviser ses notes et déterminer si les preuves présentées lors des sept premiers jours d’audience sont suffisantes pour prolonger les discussions.

Un enquêteur indépendant a recommandé le licenciement des constables Bulger et Boudreau après qu’ils aient abattu l’homme d’affaires Michel Vienneau à la gare de Bathurst, en 2015.

Presque cinq ans plus tard, les agents font face à cinq chefs d’accusation en vertu de la loi sur la police du Nouveau-Brunswick: abus d’armes à feu, abus d’autorité, manquement au devoir et conduite répréhensible.

Ils ont nié chacune de ces allégations.

L’avocat Basile Chiasson a consacré sept jours à plaider sa cause devant l’arbitre Joël Michaud.

Il a appelé 12 témoins à la barre, dont Annick Basque, la conjointe de la victime, l’enquêteur responsable d’investiguer l’affaire, certains collègues des policiers et même des civils témoins de l’incident.

Parmi ceux-ci, l’enquêteur Larry Wilson, constable Larry Matchett et constable Julie Daigle ont raconté que M. Boudreau avait tiré sur l’homme de Tracadie pour sauver son confrère.

Les quatre témoins civils, Annick Basque, Joseph Sutton, Gérald Jean et Wayne Coster, racontaient eux un récit assez différent.

Par exemple, Me Chiasson a souligné que ni les victimes, ni les témoins ne savaient qu’il faisait affaire à des policiers, au moment de la fusillade.

M.Bulger et M. Boudreau étaient habillés en civils, mais nous avons appris au cours des audiences que ceci n’était rien d’exceptionnel puisqu’ils étaient membres de l’unité intégrée nord-est, une unité spécialisée dans l’enquête de drogues.

Ils portaient bel et bien leurs insignes, le 12 janvier, mais ceux-ci auraient été très difficiles à voir. De même pour les gyrophares de la voiture banalisée.

«La situation réclame des explications»

Avant d’entendre l’argumentation de la partie défenderesse, l’arbitre Michaud doit déterminer si les évidences présentées jusqu’à présent sont suffisantes.

Les avocats ont eu droit à une heure pour plaider leur cause.

Me Basile Chiasson a d’abord souligné que M. Vienneau et sa conjointe avaient été soupçonnés à tort d’être en état d’ébriété et en possession de drogues.

«Ils étaient des gens normaux», a-t-il lancé.«Comment est-ce possible d’aller voir une partie de hockey et de revenir mort?»

Il s’est attardé sur le témoignage d’Annick Basque, la conjointe du défunt.

Il maintient que même si elle était «en état de choc», elle ne s’est pas trompée en disant que M. Bulger s’est précipité vers elle avec une arme à feu. Son témoignage corrobore les résultats de l’enquête montrant que le constable Bulger avait fait feu sur le pneu arrière de la voiture afin de l’arrêter.

«Il a donc dû avoir son arme à feu en main à un moment donné?», a soulevé Me Chiasson.

L’avocat a aussi rappelé à l’arbitre que le couple de Tracadie pensait avoir affaire à des terroristes.

«Qui s’échapperait d’un policier, tout en ayant des antécédents irréprochables?», a-t-il exprimé.

Me Chiasson estime que les informations accusant à tort le couple de Tracadie n’étaient pas crédibles, notamment puisqu’elles étaient anonymes.

Elles auraient dû être mieux vérifiées, selon lui.

L’avocat a monté le ton pour argumenter que le constable Bulger n’a jamais été «en dessous du véhicule» comme certains témoins l’ont prétendu.

«Nous avons deux versions contradictoires…»

Wayne Coster, un témoin oculaire, et la constable Julie Daigle ont en effet raconté deux histoires bien différentes.

L’avocat suggère que contrairement à Mme Daigle, M. Coster n’a aucun lien avec les policiers impliqués et n’a donc aucune raison de mentir.

Finalement, Me Chiasson a invité l’arbitre à considérer que M. Boudreau et M. Bulger auraient pu approcher M. Vienneau avant qu’il entre dans sa voiture.

En agissant comme ils l’ont fait, il estime que les constables ont mis la population en danger.

«La situation réclame des explications. Qu’est-ce que tu as fait? Pourquoi l’as-tu fait? », a-t-il demandé.

Au tour de la défense

TJ Burke et Brian Munro, les avocats de la défense ont enchaîné ont répliqué en argumentant que les évidences présentées par leur collègue sont insuffisantes.

Ils rappellent que les agents de la force ont le droit, selon le Code criminel, d’avoir recours à l’usage de la force lorsqu’ils le jugent nécessaire.

Me Burke brandit le rapport de M. Wilson et souligne un point important: la victime aurait «délibérément heurté» le policier Bulger.

«C’est un fait. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui», a-t-il avancé.

En contradiction avec le plaintif, Me Burke suggère que le tuyau d’Échec au Crime était crédible.

Il rappelle que plusieurs professionnels, dont le chef de la force policière de Bathurst, Ernie Boudreau, étaient au courant de l’opération et ne s’y sont pas opposé.

Il mentionne que les constables ont agi comme ils avaient été mandatés de le faire.

Ils se sont équipés d’une radio cryptée, se sont installés en position de surveillance, ont recherché une photo du suspect et ont déterminé que la voiture stationnée à la gare appartenait à Michel Vienneau, a-t-il rappelé.

Me Burke conclut qu’il est «inexcusable» d’essayer d’écraser quelqu’un avec son véhicule.

Me Munro a emboîté le pas à son collègue. Il suggère lui aussi que les preuves sont majoritairement en faveur des policiers et que le témoignage de Mme Basque ne tient pas debout.

Il fait référence au fait qu’elle s’est trompée en identifiant le conducteur de la voiture banalisée.