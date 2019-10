UNI: réinventer les caisses et se rapprocher de la communauté

La première caisse populaire acadienne a été fondée à Petit-Rocher en 1936. Plus de 80 ans plus tard, cette même localité de la région Chaleur qu’UNI Coopération financière a récemment dévoilé son concept pour la caisse de demain. L’Acadie Nouvelle a eu l’occasion d’en parler davantage avec Robert Moreau, chef de la direction chez UNI.

Tel que rapporté la semaine dernière, le point de service de Petit-Rocher déménagera à l’intérieur de la Maison de l’Acadie, autrefois le Complexe Madisco pour devenir la caisse de demain. Il partagera l’édifice avec d’autres organismes francophones, dont l’Association francophone des municipalités du NB, la Société de l’Acadie du NB et la Société des Jeux de l’Acadie.

La caisse de demain se veut un lieu où on souhaite réimaginer les façons dont les services financiers sont livrés. Selon l’échéancier prévu, la construction sera terminée à l’automne 2020. Le coût du projet s’élève à environ 3 millions $.

«En gros, à Petit-Rocher c’est un prototype pour nous. À l’interne, on appelle ça l’UNI Lab. C’est un endroit où on va essayer de nouvelles façons de faire au niveau de l’expérience clientèle», explique Robert Moreau.

Au cours des prochaines années, les bons coups seront implantés dans d’autres succursales un peu partout. Certaines succursales seront même rénovées pour accommoder les nouveaux services. Le modèle s’inspire librement de concepts en vogue ailleurs. Par exemple, dans la région de Vancouver, Blueshore Financial, un credit union, a développé le concept d’un spa financier.

«Il va avoir de nouvelles rénovations, mais on le fait par étape. Est-ce que le modèle sera exactement le même partout? Je dirais que non, mais certaines idées de base le seront, comme l’espace formation, et ce seront tous des endroits chaleureux. Ce sera adapté en fonction de la communauté. Il y a des endroits où nos membres sont un peu plus âgés et d’autres où ils sont un peu plus jeunes. Les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes.»

Lors de notre discussion avec M. Moreau, les mots «chaleureux» et «convivial» sont revenus à plusieurs reprises. Afin de transformer ces mots clés en quelque chose de concret qui répond aux désirs d’UNI, le nouvel espace à Petit-Rocher comprendra un espace café, un salon d’accueil moderne, des salons de rencontres et une estrade de formation.

«Une personne pourra faire les mêmes transactions qu’auparavant, mais l’environnement sera différent. Il sera axé davantage en fonction des besoins du client. De nos jours, c’est le service-conseil et l’accompagnement qui gagnent en importance. Chez UNI, nous avons déjà un bon sens de proximité avec nos clients, mais ceci va nous permettre de nous dépasser.»

Après la présente vague de fermetures, UNI Coopération financière comptera 39 points de service dans la province. Au printemps 2019, l’entreprise a annoncé la fermeture de 12 points de service étant donné la popularité grandissante des services sur internet.

Près de 80% des transactions courantes chez UNI sont électroniques. Chez les 18 à 34 ans, 93% préfèrent les solutions numériques, au point où environ 30% des transactions sont maintenant réalisés avec services de tierces parties, comme Apple Pay et Amazon Pay.

Cela ne signifie pas cependant que les espaces physiques ont perdu leur importance.

«Les gens aiment le numérique pour les services de commodité comme les retraits, les dépôts et ainsi de suite. L’espace de la caisse est donc moins nécessaire pour ces besoins. Cependant, les gens recherchent plus de conseils et à connaître les étapes pour la planification. Il faut un environnement accommodant et chaleureux qui ouvre la porte à cet épanouissement.»

Fermetures en cours

En mai, UNI Coopération financière a annoncé la fermeture de 12 points de service. Les fermetures sont actuellement en cours.

Depuis le début octobre, les points de service de Sainte-Marie-de-Kent, de Saint-François-de- Madawaska, de Robertville, de Rivière-du-Portage et de Moncton, rue Churchill sont fermés.

Au cours des prochaines semaines, celles d’Allardville, de Balmoral, de Grande-Digue, d’Inkerman, de Pokemouche, de Saint-Isidore et de Sainte-Anne-de-Madawaska fermeront aussi.

Des guichets automatiques seront installés à Saint-Isidore, à Rivière-du-Portage et à Pokemouche.

Bien que plusieurs communautés étaient déçues d’apprendre la nouvelle, plusieurs ont surpris Robert Moreau avec des idées de projet pour donner une seconde vie aux édifices.

«Ils nous ont demandé si UNI serait prêt à léguer l’édifice ou à participer dans des projets de développement communautaire. Bien sûr que oui! On ne peut rien annoncer pour le moment, mais on aide absolument. C’est ça qui me donne des frissons. Le point de service a été conçu pour répondre à un besoin de la communauté à un moment donné. Aujourd’hui, cette communauté a d’autres besoins, alors ils veulent voir s’il y a moyen de le revitaliser. Ça rentre en plein dans notre mission communautaire et corporative.»

Investissements partout au Canada

Le 1er janvier 2020 marquera le troisième anniversaire de la création de la caisse unique. Depuis ce temps, plusieurs modifications ont eu lieu, dont le changement de nom à UNI Coopération financière. L’institution acadienne est aussi encadrée depuis 2016 par une charte fédérale, ce qui lui permet d’être soumise aux mêmes règles que les banques à charte du pays.

Ce détail permet à UNI d’investir dans des projets dans l’ensemble du pays. UNI en profite pleinement depuis les 18 derniers mois.

«Aujourd’hui, nous avons des prêts commerciaux dans chacune des provinces canadiennes. Nous sommes partenaires avec d’autres credit union. Ce n’est peu dire. Ces décisions et analyses sont faites par des gens d’ici au Nouveau-Brunswick. Cette richesse créée ailleurs nous permet d’investir ici. Pour nous, c’est gros!»

La valeur totale des actifs à l’extérieur du Nouveau-Brunswick n’a pas été précisée, mais ces investissements ne seraient pas possibles sans une charte fédérale.

«La réponse facile est non. Il aurait fallu avoir des points de service dans chacune des provinces simplement pour pouvoir se conformer aux règlements provinciaux. Ça aurait été très complexe et très lourd. D’ailleurs, les coûts auraient de loin dépassé les gains. C’est absolument un avantage du regroupement des caisses.»