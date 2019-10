C’est la fin pour la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi

L’épineux dossier du recyclage semble finalement réglé dans la Péninsule acadienne. Mais cela devra apparemment passer par la fin – «une fin honorable», promet-on – de la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi (CSRIE) après six années de loyaux services.

Les membres de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSR-PA) en sont venus à cette conclusion jeudi soir, à Lamèque. Les maires et les représentants des DSL ont voté à l’unanimité deux résolutions qui assureront, espère-t-on, la continuité d’un service devenu essentiel dans la région.

La CSR-PA ne renouvellera pas son entente de service avec la CSRIE. En clair, elle ne sera plus la principale cliente de la coopérative dont la mission était de donner du travail à des personnes à fonctionnalités réduites au centre de tri de Tracadie.

Ainsi privée de cet approvisionnement (2300 tonnes avec un tiers de perte), la CSRIE sera forcée de se débrancher du respirateur artificiel sur lequel elle était connectée depuis le printemps. Faisant face à de graves difficultés financières qui menaçaient sa survie, la coopérative avait alors cédé à la CSR-PA la gestion administrative du centre de tri.

Ensuite, la CSR-PA assumera totalement le dossier du recyclage, de la cueillette au bord de la rue jusqu’à la sortie des produits au centre de tri. Cette période de transition devrait se dérouler sans interruption du service. La dizaine d’employés au centre de tri devraient également conserver leurs postes.

La directrice générale Mélanie Thibodeau et le directeur de gestion des déchets solides, Gary LeBlanc, assisteront la CSRIE dans la cessation de ses activités.

Cela signifiera que la Commission paiera les fournisseurs – environ 50 000 $ en souffrance – et épongera de sa poche certaines dettes accumulées.

Cet été, la CSR-PA avait demandé l’aide de Marc Henri, directeur général de la Coopérative de développement régional-Acadie, afin de trouver une solution à ce problème. Ce dernier a proposé une formule de partage de risque. Ce modèle nécessiterait un budget annuel approximatif de 375 000 $, moins la moitié des revenus générés par la vente des produits recyclés (près de 140 000 $).

La CSR-PA devra donc débourser un peu plus de 235 000 $, comparativement aux 185 000 $ qu’elle accordait chaque année à la coopérative depuis 2014.

La commission se trouve aussi un peu coincée dans tout ça. Malgré un marché international très instable et la chute des prix de divers produits recyclés, elle a adopté en juin une résolution affirmant que ce service devait se poursuivre dans la Péninsule acadienne. Et on a beau parler de «partage de risque», elle se ramassera avec la totalité des risques une fois la transition complétée.

Yvon Godin, maire de Bertrand et membre du comité de gestion des déchets, admet que la CSR-PA deviendra imputable des recettes et des pertes de la CSRIE. Mais il ajoute que dans les conditions financières difficiles actuelles, la coopérative ne pouvait plus survivre bien longtemps.

«On veut éviter la banqueroute de la coopérative, on veut qu’elle quitte la tête haute, qu’elle ait une fin honorable et que les créanciers soient payés. Ça ne sera pas simple comme négociations. Elle est vraiment dans le pétrin», a-t-il évalué au terme de la réunion.

En prenant la relève de tout le dossier du recyclage, la CSR-PA assumera désormais le risque à 100%, soutient M. Godin. Et même s’il faudra payer davantage, la CSR-PA y croit toujours, assure-t-il. Elle tient également que la mission de donner du travail à des personnes à fonctionnalités réduites soit maintenue, mais peut-être dans une structure un peu différente, prétend le maire de Bertrand.