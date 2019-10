Décès de Robert Pichette: L’Acadie pleure «un grand homme»

Personnalités publiques, amis et anciens collègues rendent hommage à Robert Pichette, emporté par la maladie à l’âge de 83 ans.

Créateur du drapeau de la province, architecte de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, homme de lettres aux multiples ouvrages, l’Acadien aura laissé sa marque. Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un intellectuel curieux, cultivé et franc.

Rino Morin Rossignol, chroniqueur

C’était un amoureux de l’Acadie, pas une Acadie souffreteuse tournée vers la Déportation, mais une Acadie libérée du tragique du passé. Il a travaillé avec Louis J. Robichaud, le premier ministre le plus progressiste qu’ait connu le Nouveau-Brunswick et qui a fait sortir l’Acadie de la grande noirceur, qui a fait émerger l’Acadie sur la scène politique avec un programme visionnaire. Robert était un architecte de cette entreprise, ça fait de lui un grand homme.

Robert avait le verbe haut, il était très caustique, maîtrisait la langue française comme pas un. C’était un homme d’une grande culture qui ne se gênait pas pour houspiller les personnalités acadiennes avec lesquelles il n’était pas d’accord. Il était capable d’être très dur à l’égard de certaines personnalités acadiennes, pas par antagonisme, il était plutôt l’incarnation du proverbe «qui aime bien châtie bien».

Robert était un homme curieux, sagace, ce qui lui a permis de faire carrière en politique, en journalisme puis comme historien. Il était un touche-à-tout profondément cultivé et humaniste. Il était dans une classe à part, il y avait quelque chose d’aristocratique, il était membre de différentes confréries. Bien qu’il était un homme de culture très classique, il avait une vision de l’Acadie très ouverte et tournée vers l’avenir.

Roger Ouellette, politologue

Robert était très érudit, il lisait des tonnes de livres. C’était quelqu’un qui avait une grande curiosité intellectuelle, un vrai autodidacte. Travailleur de l’ombre, puis écrivain, chroniqueur, il a fini par occuper plus d’espace sur la place publique. Robert était doué pour les langues, traducteur parfaitement bilingue, présent autant dans les journaux anglophones que francophone. Il était aussi un grand amoureux de la France.

***

Ils ont réagi sur les réseaux sociaux:

René Cormier, sénateur

Au cours de toutes ces années, avec générosité et bienveillance, vous m’avez prodigué de précieux conseils dans les fonctions qui furent les miennes. Vous m’avez notamment fait comprendre l’importance de la Loi sur les langues officielles pour notre province et la nécessité de rester vigilant face à sa mise en œuvre. (…)

Vous posiez sur le projet de modernisation du Sénat du Canada un regard positif, mais exigeant. J’ai d’ailleurs toujours admiré le respect que vous portiez à nos institutions démocratiques et organismes de la société civile, et l’ardeur avec laquelle vous les défendiez et les remettiez en question quand il le fallait. (…)

Vous preniez parfois un véritable plaisir à brasser la cage d’hyper nationalistes «abonnés à perpétuité à l’histoire d’Acadie sclérosée», comme vous le disiez. Homme de lettres, amoureux de la langue française, vous aviez toujours les mots justes et les expressions les plus percutantes pour remettre à sa place quiconque manquait de cohérence dans ses propos ou avait une vision limitée de notre passé et de notre avenir collectif. J’ai beaucoup appris de vous à cet égard. (…)

Au-delà de vos réalisations, nous retiendrons de vous la force et l’honnêteté d’un homme d’action qui a assumé sa vie avec une grande liberté de paroles et de gestes. Dans ce parcours exigeant qui consiste à représenter un peuple ou une région, dans cette responsabilité immense qui consiste à être une élue ou un sénateur, il faut pouvoir s’appuyer sur des mentors, des phares qui éclairent nos pensées et illuminent nos décisions. Vous avez été tout cela pour moi et pour tant d’autres.

Sébastien Lord-Émard, Bouton d’or Acadie

Mes plus profondes condoléances à ses proches, aux membres de sa famille et à tous les Néo-Brunswickois, nous perdons un grand architecte de notre province… et un homme brillant, intègre, fier, courageux, caustique, attachant. Adieu Robert…

Je me sens extrêmement privilégié d’avoir pu bénéficier de ses conseils, mais ce sont ses livres qui m’auront révélé encore davantage ses talents immenses, que ce soit d’historien, de chroniqueur, d’analyste politique, de poète, de journaliste, de haut fonctionnaire, de penseur… J’aimerais posséder un dixième de son élégance et un centième de son intelligence, mais je n’ose même pas comparer le peu que j’accomplirai avec ce dont il a su faire bénéficier le plus grand nombre. Il avait ses marottes, ses coups de gueule effrayants, ses traits d’humour délicieux, ses convictions profondes, ses propres raisons de faire les choses, et j’admirais cette somme de facettes qui taillait sa personnalité d’un éclat adamantin.

Cyrille Simard, maire d’Edmundston

Une âme iconoclaste, patriotique, incisive et lumineuse à la fois vient de s’éteindre. Sa contribution à l’Acadie et au Nouveau-Brunswick restera dans nos mémoires pour des générations. Merci Robert Pichette. Bon vent.

David Coon, chef du Parti vert

Par l’entremise de tout son travail, M. Pichette nous rappelle à tous qu’il n’y a rien de plus important que de travailler pour le bien commun de notre province.

Louise Imbeault, présidente de la SNA

Nous perdons un grand homme. Les multiples contributions de M. Pichette envers l’Acadie ont permis à toute une génération d’Acadiens et d’Acadiennes de grandir et d’être éduquée dans leur langue. Son dévouement a laissé une empreinte indélébile sur notre peuple. Nous lui devons beaucoup et nous saluons la personne qu’il était.

Frederic Gionet

Un des grands n’est plus. Merci Robert pour ta plume, ton esprit de rebelle, ta contribution à notre chère province au temps où nous devions tout repenser comme société. Merci pour les anecdotes, nos cafés remplis d’histoires. Un patriote pour tous, un chic type, un intello sans parallèle, une voix inoubliable dans notre diaporama. Merci encore Robert. On continue.

Blaine Higgs, premier ministre

M. Pichette a joué un rôle important dans l’histoire du Nouveau-Brunswick. Il manquera à tous ceux qui l’ont connu et à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Fonctionnaire, historien, auteur et ardent défenseur de la langue française et de la culture acadienne, M. Pichette a contribué de façon importante à notre province et il a touché la vie d’innombrables personnes. La liste de ses réalisations notables est impressionnante. Cependant, aucune d’elles n’est probablement aussi remarquable ou célèbre que la conception de notre drapeau provincial.

Kevin Vickers, chef du Parti libéral

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Robert Pichette, un fier Acadien et fervent Néo-Brunswickois qui a grandement contribué à sa province. J’ai eu le plaisir de rencontrer M. Pichette récemment au Festival Frye et je fus touché par l’humilité d’un homme aussi accompli.

Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick perd un de ses grands bâtisseurs. Merci de votre contribution exceptionnelle à l’avancement de la province et de l’Acadie.

Suzanne Robichaud

Je me souviens des longues soirées animées à discuter de tous les sujets possibles. Un homme d’une grande culture et très aimable. Bon voyage!

Percy Mockler, sénateur

Un grand nous a quittés aujourd’hui. Ce soir, M. Robert Pichette, je vous rends hommage et je vous dis merci. Votre grande contribution restera à jamais gravée dans notre province.

Dawn Arnold, mairesse de Moncton

J’ai été si triste d’apprendre le décès de Robert Pichette. Il y a à peine deux semaines, je me suis assise dans son appartement et j’ai écouté ses sages paroles. Un Néo-Brunswickois emblématique. Il nous manquera tant.