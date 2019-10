Le projet de carrefour et de centre d’interprétation de la coopération relancé à Lamèque

On sait déjà que Lamèque est reconnue comme La Mecque de la coopération en Acadie. Le parc éolien? Une coop. Le marché d’alimentation? Une autre coop. Une usine de transformation des produits de la mer ou encore la caisse? Devinez. Pas étonnant alors que cette formule soit privilégiée afin de relancer le projet de carrefour et de centre d’interprétation de la coopération.

Le concept avait vu le jour en 2010. On avait même réalisé une étude de faisabilité, mais tout avait été mis en veilleuse par la suite. On jugeait l’ensemble trop ambitieux et trop complexe.

Après neuf années de «dormance», c’est maintenant l’heure du réveil.

Réveil qui a été sonné officiellement à 7h, jeudi matin, dans le cadre d’un déjeuner-causerie organisé par la Chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou.

Paul Lanteigne, le président fondateur de la Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque qui a mené à la construction d’un parc éolien, et Melvin Doiron, l’ancien directeur général de la Coopérative de développement régional-Acadie, sont venus présenter les grandes lignes de cette initiative prometteuse.

Ce projet d’une valeur estimée à 1,4 million $ comprendra deux bâtiments et un terrain, celui de l’ancienne caisse populaire. On vise une inauguration au printemps 2021.

Dans le premier édifice, on retrouvera à l’extérieur une statue de monseigneur Livain Chiasson, considéré comme l’un des pères de la coopération en Acadie, et une immense pale d’éolienne. L’espace à l’intérieur sera partagé par trois salles d’interprétation (histoire de la coopération, la pêche commerciale et l’énergie renouvelable) et une salle de visionnement.

Cette image montre de quoi aura l’air le carrefour de la coopération de Lamèque. – Gracieuseté

Le deuxième lieu nécessitera d’abord le déménagement d’un bâtiment datant de 1886. Une fois les études structurales complétées, des expositions thématiques prendront place ainsi qu’une salle pour des mini-concerts et une cuisine à aire ouverte où seront préparés des plats de fruits de mer locaux. Un minibar avec des produits artisanaux locaux, divers stands et une boutique d’arts sont aussi prévus.

Les deux sites seront reliés à l’extérieur par une terrasse de style européen où il sera possible d’y présenter des spectacles, une cuisine BBQ, un stand pour les produits du terroir et un secteur de location pour les vélos.

Une campagne de financement visant à aller chercher 1,2 des 1,4 million $ nécessaires a été lancée. Une présentation publique est prévue le mardi 12 novembre à Lamèque, car tout cela est conditionnel à l’appropriation du projet par la communauté.

Les porte-parole ont beaucoup d’ambition pour ce centre d’interprétation qui alignera les volets éducationnel, culturel, patrimonial et récréotouristique. Ils y voit même un incontournable complémentaire au Village historique acadien de Bertrand et à l’Aquarium et Centre marin du N.-B. de Shippagan.

Paul Lanteigne admet que le concept a été ramené à sa plus simple expression. Quant à la facture, il la trouve dérisoire, en comparaison avec le projet de parc éolien communautaire qui a coûté 100 fois plus cher.

«Les planètes sont alignées, juge-t-il. Jusqu’à maintenant, nous n’avons eu aucun refus à toutes les portes que nous avons cognées. La municipalité est prête aussi. Les gens se sont posé des questions pendant des années à savoir si ce carrefour était mort. Quelques chevronnés se sont donné un défi et je suis convaincu qu’on va le réussir.»

Il précise que la coopération et Lamèque vont de pair depuis les années 1930.

«C’est la capitale de la coopération et l’histoire qui a été vécue ici doit être conservée et racontée aux gens. Si nous avons une région prospère, c’est parce qu’il a été construit autour du mouvement coopératif acadien», rappelle-t-il.

Le maire Jules Haché apprécie grandement cette idée pour apportera à son avis une grande valeur ajoutée à l’offre touristique et historique locale, régionale et acadienne.

«Nous avons comme thème “communauté fondée sur le bénévolat et la coopération”. Tout ce mouvement a développé notre économie et a permis de créer des entreprises privées. Cela a eu un impact énorme et, avant que ça s’oublie, il est important de la mettre en valeur à travers une expérience moderne et communautaire. Ce sera notre force», concède-t-il.