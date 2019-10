Syndrome d’alcoolisme foetal: les parents se sentent abandonnés

Le Nouveau-Brunswick est-il en retard en matière de soins offerts aux personnes atteintes du syndrome d’alcoolisme foetal?

Nathan Ménard est atteint du syndrome d’alcoolisme foetal. Sa grand-mère, Cheryl Ménard, a été contrainte de quitter Dieppe pour le placer dans un centre d’hébergement spécialisé au Québec. Débordée, elle ne pouvait plus en prendre soin seule.

«C’est un centre de réadaptation. Ils offrent de la structure, de l’encadrement et des éducateurs spécialisés. Toute l’équipe est là, et ils travaillent tous ensemble», explique-t-elle.

Elle estime que la réalité est totalement différente au Nouveau-Brunswick. Les parents doivent s’adresser à de multiples organismes pour obtenir des soins. Elle-même s’est sentie oubliée par le système.

«La main droite ne parle pas à la main gauche, et il n’y a pas d’équipe pour nous accompagner.»

Le syndrome d’alcoolisme foetal se manifeste lorsque la mère d’un enfant consomme de l’alcool pendant la grossesse. L’enfant peut subir des lésions au cerveau et en être affecté de manière permanente.

Dans les cas les plus sérieux, cela signifie des difficultés de compréhension et de raisonnement, des problèmes de mémoire, des traits faciaux caractéristiques et des crises, parfois violentes.

Bien que ce trouble soit répandu – environ 3000 enfants atteints naissent chaque année au pays, selon Santé Canada – les soins spécialisés sont encore peu développés au Nouveau-Brunswick.

La gestionnaire provinciale pour le Centre d’excellence en trouble du syndrome de l’alcoolisme foetal, Annette Cormier, explique que les besoins des familles dépassent parfois les moyens de son organisation, qui appartient au Réseau de santé Vitalité.

«On organise 24 cliniques de diagnostic par année. On sait que ce n’est pas suffisant et qu’on a une liste d’attente, mais il reste que les coordonnatrices communautaires sont éparpillées dans la province.»

Ces coordonnatrices communautaires instruisent les familles qui tentent d’obtenir de l’aide pour leur enfant atteint du syndrome.

Il n’y en a que six dans la province, dont deux qui travaillent à temps partiel.

Malgré les multiples services offerts, Annette Cormier est bien consciente des services qui manquent et que le centre n’a pas la capacité d’offrir.

Le besoin est double, selon elle: il faudrait des soins à domicile plus facilement accessibles pour les jeunes enfants et les familles, et des centres d’hébergement spécialisés pour les adolescents et adultes atteints du syndrome.

«Les crises de colère ou les fugues arrivent souvent parce que l’environnement n’est pas adéquat, mais ce n’est pas la faute des parents. Au Nouveau-Brunswick, on n’a pas ce genre de ressources et les parents n’ont pas toujours l’aide nécessaire», estime-t-elle.

Quand les familles obtiennent un diagnostic, elles reçoivent des recommandations pour améliorer la vie de l’enfant en adaptant son environnement, mais elles manquent souvent de ressources pour le faire.

«On réalise que dans la plupart des cas, on ne peut même pas commencer l’éducation des familles parce qu’elles vivent beaucoup d’anxiété, elles sont épuisées.»

Elle explique que les familles en question passent des nuits blanches, doivent calmer les crises – parfois violentes – de l’enfant, en plus de rester vigilantes pour éviter des fugues.

Actuellement, les cas les plus difficiles à gérer pour les familles sont pris en charge par le ministère du Développement social, un cas à la fois. Les jeunes en question sont parfois hébergés dans un appartement sous la surveillance de professionnels formés à cet effet.

C’est le cas d’Alex Pitre, un jeune de Rogersville atteint du syndrome.

Ses parents, Janice et Marc Pitre, ont été contraints de demander de l’aide au ministère du Développement social après une fugue et divers problèmes de comportement.

Janice et Marc Pitre, de Rogersville, demandent de l’aide pour prendre soin de leur fils. – Gracieuseté

Au téléphone, Mme Pitre explique que son fils est à l’hôpital en attendant que le ministère puisse dénicher du personnel pour prendre soin de lui. Il sera alors placé dans un appartement sous surveillance constante.

Selon Abigail McCarthy, directrice des communications du ministère, ces enfants sont pris à charge en dernier recours en vertu du Programme de soutien aux familles d’enfants handicapés.

«Le ministère du Développement social travaille avec chaque client au cas par cas. Bien qu’il n’existe aucun programme spécifiquement lié au syndrome d’alcoolisation fœtale, le ministère collabore avec les familles pour déterminer leurs besoins spécifiques.»

C’est nécessaire puisqu’il n’existe pas de centre d’hébergement spécialisé dans le syndrome d’alcoolisme foetal dans la province.

Ce genre de programme devrait voir le jour au Nouveau-Brunswick, selon Annette Cormier. Certains enfants atteints du syndrome se retrouvent parfois dans des maisons pour jeunes, des milieux mal adaptés pour leur situation.

«Ils ont besoin de mentorat et de supervision. Quand on les place dans des maisons qui ne sont pas nécessairement formées à l’accueil de personnes qui ont le syndrome, on leur fait plus de tort que de bien.»

Elle explique que l’hébergement individuel avec des professionnels donne de bons résultats, mais qu’il s’agit d’un fardeau financier qui pourrait parfois être évité. Il s’agirait de pouvoir fournir de meilleurs soins à domicile lorsque l’enfant est encore jeune.

«Ça représente un coût à court terme, mais à long terme, si on peut travailler avec eux, on évite des effets secondaires lorsqu’ils deviennent adolescents, comme des problèmes avec la justice», estime-t-elle.