Caraquet prend le virage vert

Caraquet se tourne vers le vert. Elle veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre et prend les moyens pour y arriver.

Les élus ont récemment adopté des objectifs ambitieux: diminuer les émissions corporatives de 19% d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de référence de 2017 et celles collectives de 6% d’ici la même échéance et de 12% en 2040.

La municipalité désire effacer en partie son empreinte écologique à l’aide de diverses actions.

«Il y a un mouvement pro-environnement et Caraquet doit faire sa part», a établi le maire Kevin Haché.

La ville a récemment participé aux programmes Actions changements climatiques de l’Association francophone des municipalités du N.-B. et Partenaires dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités. Elle a aussi réalisé un inventaire de ses émissions de GES avant d’y aller d’un plan énergétique communautaire et un plan d’action.

Les études ont incité les élus de poser des gestes concrets, dont le premier sera un chauffage à la biomasse du garage municipal.

On cherche aussi à doter le futur Centre régional des générations d’une alimentation énergétique davantage verte, en remplacement du Colisée Léopold-Foulem, en fin de vie et très énergivore.

La Ville réfléchit aussi à acquérir des véhicules électriques lorsque viendra le temps de changer sa flotte d’engins motorisés.

«Il y a plein de petites choses que nous pouvons faire pour réduire notre empreinte écologique et diminuer notre consommation d’électricité et de mazout. On veut aussi étendre ces programmes à d’autres bâtiments municipaux, tels l’hôtel de ville ou la caserne des pompiers. On se donne un plan, on se donne des années et on va le faire», assure le premier lu.

Selon les données de l’inventaire, la section corporative (bâtiments, le parc des véhicules, l’éclairage public, les eaux et eaux usées ainsi que les déchets municipaux) a produit l’équivalent de 1628 tonnes de CO2 en 2017. On veut réduire ces émissions à un peu plus de 1310 tonnes d’ici 2030.

L’énergie consommée s’élève à près de 3,5 millions de kilowatts-heures et plus de 167 000 litres de carburant.

Le volet de la collectivité (résidentiel, commercial et industriel, transports, matières résiduelles solides) a envoyé dans l’atmosphère plus de 52 000 tonnes, soit 12,3 tonnes par citoyen. Uniquement pour le secteur du transport, on parle de près de 20 000 tonnes.

L’énergie consommée par la collectivité a avalé 78 millions de kilowatts-heures et plus de 2,7 millions de litres de carburant.

L’objectif d’ici à 2030 est de réduire les rejets à un peu moins de 49 000 tonnes.

Le maire a rappelé qu’il s’agit d’un moment important pour la municipalité, mais comme il est impossible d’ériger des murs empêchant le déplacement de l’air, il souhaite que d’autres municipalités emboîtent le pas rapidement.

«Nous décidons de vraiment faire quelque chose en nous donnant des cibles atteignables. Il fallait la faire et ça démontre à la population que nous sommes sérieux. Un souhaite un effet boule de neige et que d’autres municipalités embarquent. Si plusieurs font un petit peu, ça finit par faire gros», pense le maire Haché.