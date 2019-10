Denis Savoie veut conserver son poste de maire

Après le maire d’Atholville, c’est au tour de celui d’Eel River Dundee, Denis Savoie, d’annoncer publiquement son intention de briguer un autre mandat au sein de sa municipalité. Et comme pour son collègue du Restigouche-Centre, ce dernier a choisi de faire cette annonce en compagnie de ses pairs, soit lors de la rencontre de la Commission de services régionaux.

M. Savoie tentera donc d’obtenir un quatrième mandat consécutif lors de la prochaine élection municipale en mai prochain.

Bien que le scrutin n’aura lieu que dans un peu plus de six, ce dernier trouvait néanmoins important de faire part de ses intentions les plus rapidement possible, que le mot sorte dans la communauté.

«Je suis encore intéressé par le poste. Je crois que nous avons accompli de belles choses depuis le regroupement avec nos DSL voisins et je tiens à poursuivre le travail, les projets entamés, et de faire prospérer ma communauté», a indiqué M. Savoie.

Rappelons que ce dernier – qui agit actuellement comme président de la CSR-Restigouche – a été élu par acclamation lors des deux derniers scrutins.

La municipalité d’Eel River Dundee comprend un peu plus de 2000 personnes depuis son regroupement avec le DSL de Dundee et une partie de ceux de McLeods, Dalhousie Junction et de la paroisse de Dalhousie.