Elle traverse le pays à vélo pour sensibiliser la population à l’autisme

La docteure Catherine Glorieux n’a certes pas froid aux yeux et ne craint pas de relever les défis.

La professionnelle de la santé s’apprête à conclure un long périple à vélo à travers tout le Canada qu’elle effectue afin de sensibiliser la population à l’autisme, un trouble neuro-développemental qui touche un jeune Canadien sur 66 et un garçon sur 42.

De passage mardi dans la région d’Edmundston, Catherine Glorieux s’est offert un bref moment de repos après sa traversée du pays en solitaire entamée il y a exactement trois mois.

«Comme le veut la tradition, j’ai trempé ma roue de vélo dans le Pacifique et j’ai bien l’intention de faire la même chose dans l’océan Atlantique à Halifax ou ailleurs en Nouvelle-Écosse», a raconté la cycliste qui se trouvait sur les terres de la première nation malécite du Madawaska.

Catherine Glorieux estime avoir parcouru plus de 6000 kilomètres depuis son départ de l’île de Vancouver au beau milieu de la saison estivale.

«En terme de dénivelé, ça représente environ 30 000 mètres de montée, soit trois fois l’ascension du mont Everest, et ça continue à s’accumuler chaque jour!», a affirmé la grande adepte de vélo et de sports extrêmes.

«Je carbure aux défis sportifs finalement, à ce qui met à l’épreuve l’endurance et les longues distances», a raconté la Montréalaise d’origine. En fait, bouger est un moyen d’expression pour moi, au même titre que de peindre, écrire ou de chanter.»

Diagnostiquée du trouble du spectre de l’autisme il y a à peine deux ans, la femme âgée de 39 ans profite de son périple à travers le pays pour amasser des fonds qui iront à l’organisme Autisme Speaks Canada.

«Les gens contribuent via une page Facebook ou s’arrêtent parfois sur le chemin pour faire un don», a expliqué Catherine Glorieux.

Celle-ci admet sans ambages que la tombée du diagnostic d’autisme a été difficile à encaisser.

«Ça n’a pas été facile à gérer… Y’a des limites qui vont avec ça, mais c’est quand même possible de mener une vie agréable, j’ai appris à vivre avec ça», a ajouté la docteure qui dit parcourir une centaine de km par jour, même parfois 150 km depuis son départ de l’Ouest canadien.

«Ça tend à diminuer un peu maintenant avec la noirceur qui se pointe de plus en plus tôt dans la journée.»

Catherine Glorieux risque fort d’avoir à affronter au cours des prochains jours les premières chutes de neige de la saison, en plus des températures qui se veulent de plus en plus fraîches.

«Ça varie énormément, j’ai frappé en Colombie-Britannique 42°C et maintenant du temps plus froid qui me force à délaisser un peu le camping pour les chambres de motels», a ajouté la cycliste qui jette un coup d’œil attentif aux prévisions météorologiques tous les jours afin de bien planifier ses déplacements.

Ces conditions météos n’ont rien pour effrayer Catherine Glorieux qui a déjà vu bien pire en fait de situation.

En juin 2014, en pleine séance d’alpinisme sur la chaîne de montagnes du Condoriri en Bolivie, une corniche de glace s’était détachée et tombé sur sa jambe, occasionnant une double fracture du tibia et du péroné.

«J’ai été la première femme à faire cette ascension, et certainement la première à l’avoir terminée avec une jambe cassée!»

La cycliste devrait terminer son long périple aux alentours du 8 ou du 9 novembre, quelque part en Nouvelle-Écosse.