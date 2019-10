Glyphosate: Tracadie sous pression

Les militants anti-glyphosates entendent poursuivre leur combat dans la Municipalité régionale de Tracadie jusqu’à ce qu’ils aient gain de cause.

«On ne vous lâchera pas!», a lancé Nancy E. Benoit, une résidente de Brantville et ancienne candidate du Parti vert du Nouveau-Brunswick aux élections provinciales.

Mme Benoit était l’une des nombreuses personnes à avoir assisté à la plus récente réunion du conseil municipal pour manifester leur mécontentement. Ces militants et citoyens ordinaires sont préoccupés des effets des herbicides, comme le glyphosate, sur la santé. En 2015, l’Organisation mondiale de la santé, une filiale de l’Organisation des Nations Unies, a déterminé que le glyphosate était un cancérigène probable.

Toujours selon l’OMS, les risques de développer un cancer dépendent de certains facteurs comme le type d’herbicide utilisé, le degré d’exposition et l’ampleur de l’effet de l’agent en question.

Une enquête réalisée en février 2019 par Radio-Canada a montré que plus du tiers des échantillons analysés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments entre 2015 et 2018 contenaient des traces de l’herbicide.

Son utilisation est cependant approuvée par Santé Canada. Dans un communiqué publié en janvier 2019, l’agence fédérale reconnaît avoir reçu huit avis d’opposition.

«Après un examen scientifique approfondi de l’ensemble des données pertinentes, nous avons conclu que les questions soulevées par les opposants ne pouvaient pas être prouvées scientifiquement.»

Il y a quelques semaines, la troisième lecture et l’adoption d’un arrêté interdisant l’usage du glyphosate sur le territoire de la MRT n’ont pas obtenu l’approbation nécessaire d’une majorité des membres du conseil municipal. Quatre élus se sont prononcés en faveur, quatre ont voté contre. Trois membres du conseil se sont retirés de la salle après avoir déclaré un conflit d’intérêts.

Conformément aux règlements municipaux, il faut attendre au moins 90 jours avant de ramener le débat à la table du conseil, à moins que deux tiers des élus acceptent de rouvrir le dossier.

Lundi soir, Geoffrey Saulnier, conseiller du quartier 6 qui comprend Brantville, Haut-Rivière-du-Portage et une partie de Tabusintac, a proposé un amendement afin d’ajouter ce point à l’ordre jour, mais le résultat a été le même, quatre pour et quatre contre.

Le conseiller Philippe Ferguson figure parmi ceux ayant voté contre. Le représentant du quartier 7 (Tracadie) a affirmé vouloir plus de temps pour réviser l’arrêté proposé.

Le dossier n’a plus été abordé durant la réunion ordinaire, mais des citoyens ont profité de la période de questions pour envoyer des flèches aux quatre conseillers qui ont reporté le vote.

Certains, dont le militant Amédée Boucher, a même établi un camp devant l’ancien hôtel de ville de Tracadie, pour faire connaître son opposition aux herbicides.

Ses actions sont appuyées par d’autres militants, dont Éloi Benoit, de Brantville. Il mène des démarches depuis quelques années pour tenter de convaincre les différents paliers du gouvernement d’interdire le glyphosate.

«Pour moi, c’est un gros danger pour le public.»

Il voit une corrélation entre un «nombre élevé» de cas de cancer dans sa communauté et l’arrosage dans des champs de bleuets à proximité.

«De jour en jour, plus que ça avance, plus je me rends compte qu’il est là le problème. Il y a beaucoup d’arrosage qui se passe près des maisons. Les gens ne suivent pas les règlements», accuse-t-il.

«Les gens sont écœurés. Ils ne veulent plus rien en savoir. La Péninsule acadienne n’est pas la seule région qui pense comme ça. J’ai vu des pancartes Non à l’arrosage dans les coins de Campbellton et de Moncton. Il est temps que le monde se réveille.»

La plus récente étude sur le cancer au Nouveau-Brunswick a été réalisée entre 2007 et 2013. On prévoit une augmentation du nombre de cas de cancer dans la province d’ici 2030, notamment en raison d’une hausse de la moyenne d’âge. Au Canada, près de 90% de ceux qui reçoivent un diagnostic sont âgé de 50 ans et plus. En 2016, l’âge moyen dans la région de Tracadie s’élevait à environ 46,1 ans.

Selon la Société canadienne du cancer, très peu de cancers sont causés par un seul facteur. Parmi les facteurs de risque figure le vieillissement, le tabagisme, la consommation d’alcool, ne pas se protéger du soleil, être porteur de certains changements génétiques, l’embonpoint ou l’obésité, une mauvaise alimentation, être atteint de certains types d’infection et le contact avec des substances chimiques nocives à la maison ou au travail.

«Même si une personne présente un ou plus d’un facteur de risque, il est impossible de savoir exactement jusqu’à quel point ces facteurs peuvent contribuer à l’apparition future d’un cancer. Présenter un risque élevé ne signifie pas qu’on aura nécessairement le cancer. Même les personnes dont le risque est faible peuvent être atteintes d’un cancer», peut-on lire sur le site internet de l’organisme.

Les producteurs de bleuet se défendent

Louis-Philippe McGraw, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick, veut remettre les choses dans leur contexte. Pour lui, il est injuste qu’on mette certaines questions de santé publique sur les dos des producteurs locaux.

«Présentement, il y a des gens qui pensent qu’à chaque fois qu’un tracteur se promène dans un champ qu’il est en train d’arroser. Souvent, ils sont en train d’ajouter des fertilisants, mais les gens associent ça aux pesticides.»

Selon M. McGraw, l’utilisation d’herbicides à base de glyphosate demeure rare chez les producteurs de bleuets de la Péninsule acadienne.

«Je ne peux pas dire que ça ne se fait plus, mais c’est très rare. Ça se fait de façon isolée. Les producteurs utilisent un bâton. Le produit est placé spécifiquement sur une plante. L’épandage sur des terrains au complet, comme on le voit dans d’autres domaines de l’agriculture, ça ne s’est pas fait depuis des années.»