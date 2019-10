«La plus grande annonce de conservation de terres dans l’histoire du N.-B.

Le gouvernement provincial s’engage d’ici 2020 à protéger 10% des terres émergées au Nouveau-Brunswick. Selon les groupes de protection de l’environnement et de conservation, «c’est un grand pas dans la bonne direction.»

Ce fut un travail de longue haleine qui a fini par porter ses fruits. Après plus d’une décennie, la province passera à l’action et doublera la surface totale de ses zones protégées.

Le Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick, le groupe de Conservation de la nature Canada, la Société pour la nature et les parcs du Canada, Nature NB et la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick ont exprimé leur satisfaction, lundi.

«C’est un super de grand pas pour la province», a souligné Vanessa Roy-McDougall, directrice générale de Nature NB, lors d’une entrevue téléphonique.

À l’heure actuelle, seulement 4,6% des terres du Nouveau-Brunswick sont désignées comme «protégées.»

Ce pourcentage situe la province en avant-dernière position par rapport au reste du Canada.

Mme Roy-McDougall est d’avis que les choses devraient changer pour le mieux.

«C’était vraiment la première fois que les organisations pouvaient se réunir autour d’une table et collaborer avec le gouvernement, a-t-elle mentionné. Le ministre (Mike Holland) est vraiment ouvert aux suggestions et je crois que cette nouvelle stratégie sera très bénéfique.»

À la suite de la proposition soumise en mars, le gouvernement fédéral a accordé 9,3 millions $ à cette initiative.

Plusieurs détails restent à être confirmés, mais cette augmentation devrait contribuer à atteindre l’objectif national de 17% d’ici 2020.

«Au cours de la prochaine année, nous allons identifier les endroits et délimiter les zones qui seront protégées», a expliqué la directrice générale de Nature NB.

Bien que la décision revient au gouvernement provincial, les cinq groupes de conservation auront leurs mots à dire.

Roberta Clowater, directrice générale de la section néo-brunswickoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada, salue le nouveau partenariat avec les communautés autochtones.

«C’est la première fois au Nouveau-Brunswick que ce niveau de gouvernement tend la main pour collaborer de cette façon», a-t-elle noté.

Selon Mme Clowater, ces nouveautés sont la raison pourquoi la proposition a été si bien reçue à Ottawa.

«Je crois qu’ils étaient impressionnés par les efforts déployés par le gouvernement provincial.»

Un «commencement»

Mme Clowater et Mme Roy-McDougall sont optimistes pour la suite.

«C’est l’augmentation la plus importante dans l’histoire de la province (de 4,6% à 10%)», a mentionné Mme Clowater.

«Mais je crois aussi que c’est seulement un premier pas. Il faut continuer à avancer; ne pas voir ceci comme un point final, mais bien un commencement.»

Denise Roy, représentante néo-brunswickoise de Conservation nature, est du même avis.

Elle estime que l’initiative fera avancer la conservation des eaux, de la vie sauvage et de la nature dans la province.

«C’est encourageant de voir que notre gouvernement considère la conservation de nos terres importante» , a-t-elle partagé.

Mme Roy reconnaît que l’objectif de 2020 est assez ambitieux.

«Ça ne nous laisse que quelques mois, a-t-elle indiqué. Mais je suis sûre qu’on va y arriver si on s’y met tous; les groupes de conservation, la province et les communautés autochtones.»

Les Néo-Brunswickois ont fait une différence

Des milliers de personnes ont rédigé des lettres et ont signé des pétitions pour soutenir la protection des zones naturelles dans la province.

«La nature est importante pour les Néo-Brunswickois. Nous y travaillons et nous s’y amusons…», a avancé Mme Roy-McDougall.

Cette dernière, comme Mme Clowater, maintient que l’intérêt des citoyens a certainement eu un impact sur les politiciens.

«Ils ont parlé et se sont fait entendre», a conclu la directrice de Nature NB.

Protéger la nature pour se protéger soi-même

Le communiqué de presse émis, lundi, par les groupes de conservation détaille l’importance de protéger la nature.

«Étant donné que le changement climatique est à l’origine des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, il est d’autant plus important de protéger les aires naturelles afin qu’elles jouent le rôle de défenses naturelles face aux répercussions des tempêtes, des inondations et des sécheresses», écrivait-il.

«Cet engagement de conservation d’habitats importants qui dispersent et absorbent les eaux de crue, stabilisent le sol et la neige, et réduisent l’impact des ondes de tempête constitue une étape très importante pour la province en termes d’adaptation aux changements climatiques.»

Il est aussi question de préserver la biodiversité afin de protéger les espèces en périples.

Un rêve réalisé pour Mike Holland

Mike Holland, ministre du Développement de l’énergie et des ressources, a déjà hâte aux prochaines réunions afin de concrétiser son projet.

«Avec les parties prenantes, nous allons étaler une carte et identifier les zones qui pourraient avoir le plus d’impact», a-t-il mentionné.

La conservation des terres est l’une de ses priorités depuis son entrée en fonction, l’an dernier.

«Ceci est la plus grande annonce de conservation de terres dans l’histoire du Nouveau-Brunswick, a-t-il indiqué. J’en suis extrêmement fier.»