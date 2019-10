La radio CKMA fait une place aux autochtones sur ses ondes

La radio communautaire de CKMA, à Miramichi, compte bientôt diversifier sa programmation en ajoutant une vingtaine d’heures de nouveaux contenus enregistrés dans les communautés autochtones.

La radio MirAcadie, dont les studios sont situés à l’intérieur du Carrefour Beausoleil de Miramichi, dessert les francophones de la région s’étalant de Néguac à Richibucto. Le territoire comprend aussi plusieurs communautés Mi’kmaq dont Esgenoopetitj (Burnt Church), Elsipogtog (Big Cove) et Natoaganeg (Eel Ground).

Malgré la proximité et l’importance des liens historiques entre les Acadiens et les Premières nations, les gens connaissent peu leur histoire, leur réalité et leur culture, constate Jason Ouellette, directeur général des radios communautaires CKMA, CHQC (Saint-Jean) et CJPN (Fredericton).

Bien que la licence de diffusion émise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes oblige les radios communautaires de jouer un certain pourcentage de musique autochtone, du nouveau contenu sera créé en français, en anglais et en mi’kmaq.

«Ce seront des émissions positives. J’ai hâte d’entendre ces histoires. Il faut l’admettre et je me sens mal de le dire, mais je ne sais pas vraiment comment ça sonne le mi’kmaq et même si j’ai été journaliste pendant longtemps dans le sud-est dans la province, on connaît mal des communautés comme Elsipogtog.»

L’un des buts du projet, dont le financement provient du Fonds canadien de la radio communautaire, est de former de nouveaux bénévoles et d’établir des partenariats durables avec des organismes autochtones afin de favoriser leur inclusion dans la communauté francophone de Miramichi et des environs.

Un coordonnateur, Junior Denny, a été embauché il y a quelques jours pour entamer les démarches. Les animateurs de la radio communautaire francophone se déplaceront afin de recueillir des témoignages.

«On souhaite commencer à produire des émissions en janvier 2020. On m’a dit que certaines communautés ont déjà un peu d’équipement radiophonique, mais qu’ils n’ont jamais trop eu l’occasion de développer cette expertise. On veut en profiter pour que des jeunes ou simplement des gens intéressés apprennent à faire marcher la console et du montage. Après, on veut conserver ces liens», dit M. Ouellette.

Ce projet ne signifie pas pour autant que la radio CKMA perdra son caractère francophone.

«Notre licence nous permet de diffuser environ 2% de contenu anglophone et un certain pourcentage dans d’autres langues. On va enregistrer des identifiants (jingle) en Mi’kmaq. À certains moments données, nous allons jouer plus de musique autochtone.»

Pour le moment, le financement restreint les possibilités, mais Jason Ouellette s’est toujours permis de voir les choses en grand. Est-ce que ce projet permettra de planter les germes d’une éventuelle radio communautaire autochtone au Nouveau-Brunswick?

«Il n’y a pas de studio nulle part dans ces communautés, même si l’idée est bonne. Je pense qu’il faut savoir dire, think big. Peut-être que lorsqu’on aura établi un réseau de contacts, il y aura une possibilité de poursuivre ce partenariat.»