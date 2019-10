Le Port de Belledune pourrait venir en aide à celui de Dalhousie

En pleine croissance depuis quelques années, l’autorité portuaire de Belledune dit être ouverte à une éventuelle collaboration avec son voisin, le Port de Dalhousie.

Rien ne va plus au Port de Dalhousie depuis quelques mois, voire même quelques années. Bien peu de navires y accostent, et les quelques rares qui le font toujours n’engendrent pas beaucoup d’activité économique ni d’emplois. À cela s’ajoute une amende salée que doit rembourser l’administration suite au décès d’un de ses employés. Sans argent en caisse, la direction a même décidé de liquider certains actifs.

Cette possibilité déplaît au plus haut point au maire de l’endroit, Normand Pelletier, qui craint que la dilapidation de certaines pièces d’équipement nuise encore davantage à la relance du port. En entrevue dans nos pages il y a quelques semaines, celui-ci avait été jusqu’à évoquer l’idée d’une éventuelle fusion de son port à celui de Belledune qui, lui, connaît une croissance fulgurante.

Questionnée quant à cette probabilité, l’administration de l’autorité portuaire de Belledune a confirmé qu’elle ne fermait aucune porte.

«Il y a très certainement une ouverture de notre part à travailler avec notre voisin», confie son PDG, Denis Caron, rappelant que des partenariats entre ports concurrents existent ailleurs au pays, que ce soit par manque d’espace ou pour la manutention de certains produits particuliers. À titre d’exemple, les ports d’Oshawa et d’Hamilton se sont regroupés. Celui de Montréal possède pour sa part un port «secondaire» à Contrecoeur situés à environ une cinquantaine de kilomètres de distance (un peu comme Dalhousie et Belledune). Les précédents existent donc.

Advenant une faillite du Port de Dalhousie, est-ce que l’autorité portuaire de Belledune pourrait ainsi envisager de faire son acquisition et de fusionner les deux infrastructures?

«C’est une bonne question à laquelle je n’ai toutefois pas de réponse», souligne M. Caron.

Celui-ci fait notamment valoir que le port de Dalhousie fait partie de ceux qui ont été transférés par Transport Canada il y a quelques années.

«Il y a des arrangements qui ont été faits à l’époque et dont nous ne connaissons pas vraiment la teneur. Mais est-ce qu’il y a une opportunité de travailler plus étroitement et en collaboration avec le port (de Dalhousie)? Certainement! Il faut toutefois que la volonté soit partagée. Mais l’intérêt est là de notre part», confirme M. Caron, avouant avoir déjà eu des discussions à ce sujet.

Chose certaine, celui-ci ne souhaite en aucun temps voir le port de la communauté voisine fermer ses portes.

«Dans le nord de la province, les infrastructures comme les ports, les aéroports ou les voies ferrées, ce sont des acquis. Et c’est important à nos yeux qu’elles fonctionnent, de trouver une façon que tous ces éléments s’intègrent à notre économie», indique le PDG du Port de Belledune, ajoutant que l’approche de son organisation est de développer non seulement l’économie locale, mais aussi l’économie régionale.

«On a des gens des régions Chaleur, Restigouche et de la Péninsule acadienne sur notre conseil d’administration. Le port, c’est un outil, un levier de développement économique pour tout le nord-est de la province», note le PDG, rappelant au passage que l’actif – contrairement au port de Dalhousie – appartient toujours au gouvernement fédéral.