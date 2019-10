De la pluie en quantité monstre pour l’Halloween

Le port du parapluie sera de mise tout autant que celui du costume pour ceux qui iront de maison en maison jeudi afin de faire le plein de friandises.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial mercredi matin, à l’approche d’un système dépressionnaire en provenance du Texas qui va bientôt frapper les Maritimes.

De la pluie devrait commencer à tomber sur le Nouveau-Brunswick d’ici jeudi matin, puis augmenter d’intensité en soirée avant de cesser vendredi après-midi.

Environnement Canada s’attend à une quantité totale de pluie de l’ordre de 40 à 80 mm sur l’ouest du Nouveau-Brunswick. Des quantités moins importantes sont attendues sur les secteurs est de la province.

Des vents forts seront également de la partie alors que certaines régions comme celle de Saint-Jean devront composer avec des rafales qui pourraient atteindre 90 km/h vendredi.

Un front chaud devrait accompagner cette dépression, ce qui va se traduire par un mercure qui pourrait grimper jusqu’à 18 °C vendredi, soit le double des températures moyennes enregistrées à cette période de l’année.

Jeudi, MétéoMédia prévoit 15 °C et jusqu’à 20 mm de pluie dans la région Chaleur, la Péninsule acadienne, le Grand Moncton et la région de Miramichi, 13 degrés et de 35 à 45 mm de pluie au Restigouche et au Madawaska, 15 degrés et de 25 à 35 mm de pluie dans le comté de Victoria, 15 degrés et aucune précipitation dans le comté de Kent, 16 degrés et jusqu’à 30 mm de pluie à Fredericton ainsi que 13 degrés et jusqu’à 50 mm de pluie à Saint-Jean.