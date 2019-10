Début des travaux à l’aéroport de Moncton

Les travaux visant à améliorer l’aérogare de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton (YQM) ont débuté dimanche. Ils devraient prendre fin aux alentours de février.

Dans un premier temps, la mezzanine et le salon de la zone d’embarquement du deuxième étage vont être rénovés. Les travaux ont débuté dimanche soir.

«Ces rénovations ont pour but de faciliter l’accès à la mezzanine et au salon-bar du deuxième étage, avec la construction d’une passerelle entre les deux», explique Julie Pondant, responsable des communications pour YQM.

Le salon du deuxième étage, auparavant ouvert à tout le monde, sera désormais accessible uniquement aux personnes ayant passé les contrôles de sécurité.

«Nous avons constaté que les gens préfèrent relaxer et manger après avoir passé la sécurité, rarement avant, précise la responsable des communications. Pour les visiteurs, il restera de toute manière une offre de restauration au rez-de-chaussée avec le Tim Horton’s par exemple.»

Ces travaux devraient s’étendre jusqu’à la fin janvier 2020. Ils se dérouleront en dehors des heures de pointe ou après les heures d’ouverture et ne devraient pas déranger le passage des usagers.

Le système de tapis roulant à bagages ainsi que l’équipement de contrôle des bagages vont en outre être modernisés. De début décembre jusqu’à la fin des travaux, le système de convoyage des bagages sera mis à l’arrêt. Un appareil de contrôle aux rayons X supplémentaire sera notamment installé près de la zone de contrôle des bagages hors format. À l’issue des travaux, tous les bagages enregistrés seront contrôlés.

«Le début de ces travaux est prévu pour le 4 novembre. Ils devraient se terminer au début de janvier, explique Julie Pondant. Cela n’affectera pas plus que ça les habitudes des passagers, car ils auront juste à déposer leurs bagages un peu plus loin que d’habitude. Pendant toute la durée des rénovations, deux agents seront présents pour aider les passagers à placer leurs bagages dans l’appareil à rayons X et sur le tapis roulant.»

Il s’agit là d’un programme financé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

«La priorité de l’ACSTA est d’offrir le niveau de sûreté le plus élevé qui soit au public voyageur, souligne Christine Langlois, conseillère aux communications pour l’ACSTA. Nous travaillons en continu avec les aéroports désignés par Transport Canada pour assurer le renouvellement d’équipement.»