Dix nouveaux membres de l’Ordre du N.-B.

Dix nouveaux membres ont été investis de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, mercredi matin, par la chancelière de l’ordre, la lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy, lors d’une cérémonie à la Résidence du gouverneur, à Fredericton.

Acadie Nouvelle

«Les récipiendaires de cette année ont redonné à notre province d’une manière profonde et importante», a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

«Ils témoignent de l’impact que peuvent avoir des gens attentionnés, engagés et passionnés sur le monde qui les entoure. C’est un honneur de reconnaître et de célébrer leurs réalisations.»

Les récipiendaires de cette année sont:

Chef Patricia Bernard, de la Première Nation malécite du Madawaska, pour son travail remarquable visant à unifier la nation wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick et pour sa contribution au développement économique de la région du Madawaska.

Héliodore Côté, de Grand-Sault, pour son engagement de longue date et pour le leadership dont il fait preuve par son action bénévole dans sa communauté.

Michel Doucet, de Dieppe, pour son engagement extraordinaire envers la profession juridique et pour sa contribution exceptionnelle aux droits linguistiques au Nouveau-Brunswick.

Léo Johnson, de Moncton, pour son engagement envers la justice sociale et pour son engagement à protéger les gens vulnérables de sa communauté.

Lois Scott, de Shediac Cape, qui a joué un rôle de précurseur dans les services de télésanté à l’échelle de la province et contribué au mieux-être de tous les gens du Nouveau-Brunswick.

Robyn Tingley, de Rothesay, pour son leadership et son engagement remarquables à l’égard de l’égalité des femmes au Nouveau-Brunswick.

Abraham Beverley Walker (à titre posthume), de Saint John, pour ses réalisations inspirantes en tant qu’un des premiers avocats noirs admis au barreau au Canada et pour son engagement envers les droits civils au Nouveau-Brunswick et en Amérique du Nord.

James Wilson, de Quispamsis, pour son engagement exceptionnel à l’égard de la conservation au Nouveau-Brunswick et pour avoir créé l’observatoire d’oiseaux de Point Lepreau.

Claire Wilt, de Bathurst, pour ses longues années de service auprès de sa communauté et ses activités de bénévolat exceptionnelles.

John Wood, d’Oromocto, pour ses efforts remarquables visant à sensibiliser le public à la dystrophie musculaire de Duchenne et à recueillir des fonds au moyen de sa propre fondation, la John Wood Foundation.

Les récipiendaires de 2019 se sont vu remettre la médaille de l’Ordre du Nouveau-Brunswick. Les membres de l’ordre sont autorisés à utiliser les initiales O.N.-B. à la suite de leur nom.

L’Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi en l’an 2000 pour rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve d’excellence et qui se sont distinguées par leurs réalisations dans leur domaine. Depuis 2002, plus de 170 personnes éminentes ont été investies de l’ordre en reconnaissance de leur dévouement et des services qu’elles ont rendus à la province, à sa population et à ses communautés.