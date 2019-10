Halloween: la fête des monstres… et des déchets!

Il n’y a pas seulement les vampires qui font peur à l’Halloween. Pour certains, il suffit de penser à la quantité de déchets produits pour en avoir la chair de poule.

À la veille de l’Halloween, Karine Roy Boudreau prépare des friandises au chocolat pour ses voisins.

«Je sais que les inconnus ne prendront pas mes desserts, mais je prépare des brownies pour ceux que je connais bien», avait-elle expliqué.

Que ce soit un jour de fête ou non, l’environnement tient toujours une grande place dans le cœur de Mme Roy Boudreau. Cela dit, elle admet que l’Halloween est un défi.

«À Noël, je suis capable de contourner la surconsommation, mais à l’Halloween c’est plus compliqué parce que la tradition en soi consiste à aller chercher des bonbons.»

Si la femme de Bathurst n’arrive pas à éviter tous les emballages uniques, elle essaie au moins de réduire son empreinte écologique en empruntant des costumes de seconde main.

«J’encourage le partage de costumes parce que ce n’est pas quelque chose qu’on utilise souvent», a-t-elle avancé.

Mme Roy Boudreau souligne que l’imagination est un outil génial pour réduire la production de déchets.

«À la place de passer les maisons avec des sacs en plastique, on peut utiliser des taies d’oreiller comme on le faisait autrefois», a-t-elle suggéré.

Pour ce qui en est des bonbons, la jeune mère propose de les distribuer dans des sacs en papier ou individuellement.

Réinventer l’Halloween?

Xavier Cantin, moniteur culturel à l’école Place des Jeunes de Bathurst, en a ras-le-bol de voir les industries encourager la surconsommation.

Pour lui, l’Halloween est une tradition qui mise à honorer les morts, mais aussi à rassembler les communautés.

«Si les parents achetaient des bonbons en vrac et sans emballage, les petits pourraient quand même se déguiser, cogner aux portes et souhaiter joyeuse Halloween aux voisins», a-t-il proposé.

De cette façon, les enfants auraient de quoi se sucrer le bec… sans le suremballage.

M. Cantin remarque aussi que les costumes d’Halloween deviennent de plus en plus coûteux et extravagants.

«De nos jours, je trouve que les gens cherchent surtout à impressionner», a-t-il expliqué.

«Il faudrait plutôt mettre l’accent sur la créativité.»

D’autres astuces

Sur Facebook, Chantal Cormier de Robertville incite les parents à accompagner leurs enfants à pied et non en voiture le soir de la cueillette.

«C’est mieux pour l’environnement et la santé», a-t-elle affirmé.

Christophe Couverchel, un environnementaliste bien connu dans la région Chaleur, a partagé un article de la Famille Zéro Déchet.

Ce dernier explique comment confectionner des chauves-souris avec des rouleaux de papier de toilette, du maquillage à base de colorant alimentaire et des déguisements simples avec une ficelle et des ciseaux.

À son tour, Cynthia Paulin suggère de décorer avec de vraies citrouilles et d’utiliser la chair pour cuisiner des plats aux saveurs d’automne.

S’il est trop tard pour mettre en oeuvre ces astuces cette année, M. Cantin assure qu’il est tout de même possible de faire une différence.

«Le plus important est de prendre conscience de l’impact qu’a l’Halloween sur l’environnement», a-t-il exprimé.

En faisant cela, nous aurons peut-être une chance de faire mieux l’an prochain.