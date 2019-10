La pénurie de logements se fait sentir partout dans le Restigouche 

Il est très difficile en ce moment de mettre la main sur un logement dans le Restigouche.

On connaît déjà la problématique du manque de logements dans le Restigouche-Ouest (Kedgwick/Saint-Quentin), notamment en raison de l’afflux sans précédent de travailleurs internationaux. Mais cette situation est également bien réelle dans le centre et l’est du comté. S’il y a plusieurs maisons sur le marché immobilier, tenter de mettre la main sur un simple logement demeure un défi de taille.

Mais outre la demande, encore faut-il savoir où trouver les offres. Il n’existe en effet aucun endroit où sont étalés les logements disponibles dans la région.

Afin de faciliter cette recherche, la Chambre de commerce régionale de Campbellton (CCRC) vient de lancer un nouveau service dédié, cette fois, non pas aux entrepreneurs, mais au grand public. Il s’agit d’un site web destiné à aider les chercheurs d’appartements.

L’organisme avoue recevoir beaucoup de demandes d’informations à ce sujet, et surtout des gens de l’extérieur cherchant à s’établir dans la région. L’idée de la mise en place d’un tel service est d’ailleurs venue après la réception d’un appel d’un résident de l’Alberta qui se cherchait un appartement dans la région.

«Il a fait une recherche sur le web portant sur les logements disponibles ici, et rien n’est apparu autre que des offres sur Facebook. On a donc pensé que ce serait bon de mettre sur pied un site web où seraient affichées les disponibilités en terme de logement pour la région de Campbellton et des environs. Ça comprend toutes les communautés restigouchoises environnantes, et même des endroits comme Pointe-à-la-Croix en Gaspésie», explique la directrice générale de la CCRC, Lisette Doucet.

À sa connaissance, ce projet-pilote est la première initiative du genre mis en place par une chambre de commerce en Atlantique. Si le commun des mortels peut se servir du moteur de recherche, ce dernier a d’abord été conçu bel et bien pour aider les entrepreneurs.

«La main-d’œuvre qualifiée se fait rare dans la région, si bien que nos entreprises sont rendues au point de faire du recrutement hors province. Elles ont donc besoin d’avoir un accès rapide à ces informations afin d’aider leurs nouveaux employés à s’établir. Ce sera donc un outil de plus à la disposition de nos entrepreneurs», indique Mme Doucet.

Aucun logement disponible!

Mais voilà, si l’intention de la Chambre de commerce est plus que louable, le manque de logement reste criant.

«On vit une crise similaire à celle du Restigouche-Ouest. Il y a des maisons à vendre, mais très peu de logements. Et ce ne sont pas toutes les familles qui arrivent ici qui veulent ou peuvent acheter une maison», note la directrice générale de l’organisme.

Un propriétaire d’appartements locatifs de la région de Campbellton nous confiait récemment avoir mis sur le marché un logement avec deux chambres à coucher. En l’espace de deux jours, il a reçu 54 demandes d’informations.

Un coup d’œil rapide en début de semaine sur le site web développé par la Chambre de commerce régionale de Campbellton pour la recherche de logements illustre parfaitement bien cette réalité. Aucun logement n’était affiché…et les données étaient à jour.

«Le site est actif et fonctionnel, mais il ne donne toutefois pas de résultat pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas de logement disponible en ce moment. Nous n’avons pas encore les résultats que nous aimerions avoir, mais le site n’a été lancé que vendredi, nous sommes encore dans la première phase de notre projet», dit Mme Doucet.

Avant d’établir son projet, la Chambre de commerce avait effectué une étude et rejoint tous les propriétaires de logements locatifs du territoire. Il en découle qu’il y aurait plus de 700 appartements disponibles dans la région visée par l’organisme.

«Certes, notre initiative ne créera pas de nouveaux logements et n’aidera pas à lutter contre la pénurie de logements. Ça va seulement faciliter les recherches pour les locataires. Cela dit, ça prouve hors de tout doute qu’il y a un besoin, une demande dans la région pour des logements. Si ça peut convaincre les entrepreneurs de construire de nouvelles unités, tant mieux», soutient Mme Doucet.