La semaine d’Halloween au poste de police

La Force policière d’Edmundston a décidé de souligner la fête de l’Halloween à sa façon en décorant de façon impressionnante ses installations et en accueillant des centaines d’élèves à l’intérieur de ses murs.

Près de 500 jeunes de la garderie jusqu’à la 2e année ont ainsi eu droit à une visite du poste de police au cours de la semaine et à une rencontre avec des membres de la Force policière.

Le policier communautaire Pierre Schelling a profité de l’occasion pour offrir aux jeunes enfants présents un atelier sur la sécurité à l’Halloween.

«Nous avions l’habitude de nous rendre dans les écoles afin d’offrir ces sessions de sécurité. Cette année, nous avons fait les choses différemment en invitant les enfants chez nous», a expliqué le policier qui venait de terminer une rencontre avec un groupe de jeunes d’une garderie d’Edmundston.

«Il s’agit d’une nouvelle initiative, d’une approche différente qui mène à une plus grande participation des jeunes», a ajouté le constable Schelling.

Le projet du corps policier a été réalisé en partenariat avec l’école alternative Le Vitrail-CDJ. Ce sont d’ailleurs des élèves du centre d’éducation alternative qui ont décoré les lieux habituellement beaucoup plus sobre et qui ont également veillé à l’animation lors des visites.

Ces derniers ont profité de leur passage durant quelques jours au poste de police afin de visiter la centrale 9-1-1 de la Ville d’Edmundston qui est située au même endroit.

Pierre Schelling assure qu’il y aura une présence policière accrue dans les rues d’Edmundston afin d’assurer la sécurité des petits monstres et fantômes qui seront en quête de friandises jeudi soir.

«Policiers, pompiers et ambulanciers seront sur la route et prêts à intervenir. Les conditions météorologiques ne seront pas idéales avec la pluie et la noirceur qui peuvent favoriser les accrochages et les incidents.»