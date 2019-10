Le président du Festival acadien de Caraquet démissionne

Marc Blanchard a remis sa démission à titre de président du conseil d’administration du Festival acadien de Caraquet. Il sera remplacé par Paul Marcel Albert jusqu’à la prochaine réunion annuelle qui se tiendra au printemps 2020.

M. Blanchard fait partie du conseil d’administration du festival à titre de conseiller depuis un an et c’est depuis juin dernier qu’il en avais pris la présidence.

«C’est avec le bien-être du festival à cœur que j’annonce ma décision de passer le flambeau à Paul Marcel Albert. Avec plus de 20 ans d’expérience au sein de l’organisation, M. Albert est à mes yeux la personne idéale pour orchestrer le redressement de l’événement qui connaît, nous l’avons constaté, d’importantes difficultés.»

Au printemps, le Festival acadien a annoncé un déficit de 153 000$ pour l’année 2018. Une réserve de 200 000$ a permis d’absorber le coup et le budget a été réduit à 750 000$. Cette année, en plein milieu de l’événement, la direction a demandé à la Ville de Caraquet et a obtenu une augmentation de 75 000$ de sa marge de crédit. Malgré des débuts difficiles, le 57e Festival acadien a connu plusieurs bons moments et s’est terminé sur une bonne note.

Pour Paul Marcel Albert, c’est un retour au Festival acadien où il a œuvré pendant une vingtaine d’années entre 1974 et 2005. Le festival avait alors atteint maintes fois la prestigieuse liste des 100 Top Event in North America.

Paul Marcel est aussi l’idéateur et le producteur délégué du spectacle musical Ode à l’Acadie qui mettait en vedette sept jeunes musiciens-chanteurs. Prévu pour 25 représentations estivales, le spectacle est devenu un phénomène en Acadie, avec plus de 1000 spectacles sur trois continents.

M. Albert se dit fébrile à l’idée de reprendre du service après une pause de près de 15 ans.

«J’ai été formé comme bien d’autres à l’école du Festival acadien. Je souhaite pouvoir, avec l’expérience acquise au fil des ans et en cette période de turbulences, contribuer à remettre le festival sur les rails et à faire en sorte qu’il redevienne la fierté de sa population », avoue-t-il.

Marc Blanchard et Geneviève Lanteigne – Archives

Au début du mois, le conseil d’administration du festival a mis à pied sa directrice générale, Geneviève Lanteigne.

«À la lumière de sa difficile situation financière, le conseil d’administration du Festival acadien a dû amorcer une étape cruciale de réorganisation administrative. En raison de ces difficultés financières, le festival met immédiatement fin au poste de direction générale de l’organisation», avait indiqué le président démissionnaire, Marc Blanchard, par communiqué.