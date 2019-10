Le vapotage de plus en plus populaire auprès des jeunes néo-brunswickois

Le pourcentage d’élèves de la 6e à la 12e année qui affirment avoir déjà essayé des cigarettes électroniques est en forte progression dans la province, selon un sondage réalisé par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB).

Selon l’organisme, pas moins de 29% des élèves de la province dans ce groupe d’âge ont essayé le vapotage au cours de l’année scolaire 2018-2019.

Si le taux d’utilisateurs semble plutôt élevé, il faut noter que ce chiffre comprend des élèves qui en font une utilisation régulière, mais aussi ceux qui auraient vapoté une seule fois par simple esprit de curiosité.

En 2015-2016, ce pourcentage s’établissait à 22%.

«Il y a une augmentation graduelle des gens qui essayent le vapotage, surtout dans la tranche des 15 à 24 ans qui sont les plus susceptibles de succomber à cette tentation», a indiqué Stéphane Robichaud, le directeur général du CSNB.

«Les jeunes croient malheureusement que le vapotage est une option sécuritaire à la cigarette.»

Dans les régions de Miramichi et de Saint-Jean-Fundy, un élève sur trois a avoué avoir déjà essayé des cigarettes électroniques.

Cette fâcheuse habitude est un peu moins répandue chez les jeunes de la région de Moncton-Sud-Est et celle de Fredericton-La vallée avec des taux respectifs d’utilisateurs se situant à 26% et 27%.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, les données du CSNB font aussi état d’un taux d’utilisation de cigarettes électroniques chez 30% des jeunes dans le Nord-Ouest et de 31% dans le Nord-Est.

«Pour les écoles et les districts scolaires, le phénomène est tout aussi préoccupant, peu importe si l’on se trouve à Moncton, à Miramichi ou ailleurs au Nouveau-Brunswick. Je suis quand même confiant que l’on va prendre cette question très au sérieux chez les directions scolaires», a affirmé Stéphane Robichaud.

À l’instar de la cigarette, les produits liés au vapotage sont interdit d’achat pour les mineurs, tout comme les publicités à cet effet. Les jeunes parviennent toutefois à contourner la loi.

«Il y a internet où l’on peut se procurer pratiquement tout et certains détaillants qui offrent aux jeunes ces produits malgré la loi qui l’interdit pourtant», se désole le directeur général du CSNB.

Ces données peuvent quelque peu surprendre à l’heure où Santé Canada multiplie les mises en garde au sujet des risques possibles de maladie pulmonaire liée aux produits de vapotage.

L’organisme fédérale estime que la cigarette électronique n’est pas sans risque et que l’achat de produits de vapotage sur le marché noir peut comporter des risques additionnels, car ces produits ne sont pas réglementés.

Devant la popularité grandissante des produits de vapotage, Santé Canada a d’ailleurs lancé plus tôt cette année le programme Considère les conséquences du vapotage, qui propose des ressources et des tournées d’information pour les élèves, les enseignants et les administrateurs des écoles.

Il y a à peine un peu plus de deux semaines, la médecin-hygiéniste en chef du N.-B., la Dre Jennifer Russell, avait elle aussi rappelé que le vapotage représentait des risques pour la santé.

«Le vapotage n’est pas sécuritaire pour les jeunes ou les femmes enceintes, avait alors affirmé la Dre Russell. Je rappelle à tous les gens du Nouveau-Brunswick que le vapotage n’est pas sans risques et que ses effets possibles à long terme demeurent inconnus.»

Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont signalé 1604 cas de maladies liées à cette pratique, dont 34 décès.