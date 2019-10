Meurtre près de Moncton: l’accusé subira son procès en mars

Une semaine complète est prévue pour le procès de Donald Kyle. Il est accusé du meurtre au premier degré d’un jeune homme âgé de 19 ans à Upper Coverdale, près de Moncton.

Le plaidoyer de Donald Kyle devra attendre au premier jour de son procès, qui se déroulera du 9 au 13 mars.

Il comparaîtra toutefois le 5 novembre en Cour provinciale. Cette audience servira à réviser la preuve et à déterminer si l’accusation de meurtre au premier degré tient toujours la route.

Plus tard le même jour, il comparaîtra en Cour du Banc de la Reine pour une audience de libération conditionnelle.

La Couronne s’était déjà opposée à la libération conditionnelle de l’accusé le 16 octobre.

L’urgence de tenir le procès semble témoigner de la gravité de la cause.

«Je me rendrai disponible. Cette cause, comme on le sait tous, doit repousser d’autres causes», a dit l’avocat de la défense, Mathieu Boutet, lorsque le juge tentait de déterminer une date pour le procès.

Donald Kyle, menotté et vêtu d’une tenue orange, n’a pas prononcé un seul mot en cour mercredi matin.

Il demeurera derrière les barreaux jusqu’à sa prochaine comparution.

Le dossier en bref

Donald Kyle connaissait le jeune de 19 ans qu’il aurait tué le 13 octobre.

Les policiers répondaient à une plainte de tapage lorsqu’ils sont arrivés à une demeure du chemin Osprey.

Ils y ont découvert le corps de la victime, Evan Straight, qui semblait avoir été blessé par balle.

Ce dernier a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Donald Kyle a été arrêté immédiatement et a comparu devant un juge par téléphone au cours de laquelle il a été accusé de meurtre au premier degré, il y a de cela deux semaines.