Paul Marcel Albert: «Je suis un amoureux du Festival acadien»

Paul Marcel Albert n’a pas eu besoin de réveille-matin, mercredi. Depuis 7h, son téléphone n’a pas arrêté de sonner. Nombreux l’ont félicité. D’autres, à la blague, lui ont offert leurs sincères condoléances.

Prendre la présidence du Festival acadien de Caraquet, dans l’état actuel des choses, c’est vrai que ça peut paraître presque suicidaire. Les deux dernières présentations se sont avérées déficitaires, au point de mettre presque à sec un fonds de réserve de 200 000$. Le conseil d’administration a récemment pris des décisions drastiques, dont l’élimination du poste de direction générale.

Mais d’un autre côté, qui de mieux que lui pour relever cet événement phare?

Après tout, il en a été l’un des principaux artisans pendant plus de 30 ans, soit de 1974 à 2005. Il est né avec le Festival acadien. Il a grandi avec ce rendez-vous annuel. Il a aussi bénéficié de cette vitrine avec, notamment, Ode à l’Acadie, peut-être le plus grand succès culturel moderne acadien avec au-delà de 1000 représentations sur trois continents en sept ans.

Portant fièrement un chandail du Festival acadien, l’homme, qui célébrera ses 65 ans en décembre, a accepté de relever le défi jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle, en juin 2020. Il a déjà des idées en tête, mais il préfère les partager au conseil d’administration avant de les dévoiler.

Seule certitude, le prochain festival sera appelé à renverser la vapeur, dans le sens que la communauté devra se l’approprier pour en assurer la continuité. Et il sera probablement réduit à 10 jours – du 5 au 15 août, croit-il -, avec des événements pré-festival, a-t-il partagé.

Son prédécesseur Marc Blanchard, qui a démissionné mardi soir, avait récemment affirmé que la durée de cet événement allait encore être étalée sur 15 jours, allant ainsi à l’encontre de nombreuses critiques qui trouvaient que c’était trop long.

Ce même M. Blanchard a d’ailleurs été le premier à appuyer son successeur dans le plan de redressement.

«C’est avec le bien-être du festival à cœur que j’annonce ma décision de passer le flambeau à Paul Marcel Albert. Il est à mes yeux la personne idéale pour orchestrer le redressement de l’événement qui connaît, nous l’avons constaté, d’importantes difficultés», a-t-il émis par voie de communiqué.

Un amoureux du Festival

Mais pourquoi celui qui a refusé de «jouer les belles-mères» depuis près de 15 ans a décidé de reprendre du service?

«Parce que je suis un amoureux du Festival acadien, parce que je suis né avec le Festival acadien, parce que j’ai été formé à l’école du Festival acadien, comme beaucoup de jeunes de mon époque», lance-t-il, quelques heures seulement après la confirmation de son nouvel engagement personnel.

Une question de nostalgie, alors?

«Peut-être un peu. Le Festival acadien a toujours été la fierté de Caraquet. Les gens qui y ont travaillé beaucoup par le passé veulent que ça redevienne la fierté de Caraquet. Si Caraquet est connue au niveau national et international, c’est en raison de son engagement culturel.»

Paul Marcel Albert sait très bien dans quel bateau il s’embarque. Un bateau qui prend l’eau, avec des bilans dans le rouge de 153 000$ en 2018 et assurément de plusieurs milliers de dollars en 2019. Un bateau qui risque de couler, si personne ne prend un seau et n’écope toute cette eau qui s’infiltre depuis deux ans.

«Les deux dernières années m’ont beaucoup dérangé, avoue-t-il. J’étais troublé. Mais je crois qu’on peut prendre cette situation et la tourner à notre avantage, dans le sens que les gens seront sympathiques à la cause. D’après tous les messages que j’ai reçus depuis ce matin, ils voient mon arrivée comme un élément positif. Plusieurs sont déjà prêts à participer, notamment au concert-bénéfice du 17 novembre. Il faut placer du positif, car le festival, c’est la fête, la fête de la culture acadienne. Il ne faut pas qu’il soit dans la controverse.»

Le nouveau président du Festival acadien de Caraquet ne s’est pas engagé sur un coup de tête. Il a réfléchi aux diverses demandes de la communauté qui venaient à ses oreilles depuis quelque temps. Il affirme qu’il a hésité avant d’accepter cette charge de travail.

Mais son amour du Festival a fini par avoir le dessus sur ses doutes.

«Le Festival acadien m’a beaucoup donné. J’y ai vécu des expériences extraordinaires. Pour moi, c’est simplement redonner tout ce qu’il m’a donné. Je ne me vois pas comme un sauveur, même si des gens le pensent. Je n’y parviendrai pas seul; on va réussir en groupe. J’ai une belle gang d’amis et de connaissances qui seront mis à contribution. Je sais que c’est un gros défi financier, mais je n’ai pas peur au point de vue artistique. Il faudra être inventif. Peut-être verrons-nous des gens apparaître avec de super idées… ou de super chèques! Il faut avoir la foi, l’espérance et la charité», rigole-t-il.

«Si j’avais le sentiment que je ne serais pas appuyé par la communauté, par les amis et par la famille…», poursuit-il, trop ému pour terminer sa phrase.