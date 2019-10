Robert Gauvin représente le Nouveau-Brunswick à Monaco

Le ministre responsable de la Francophonie, Robert Gauvin représente le Nouveau-Brunswick à la 36e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, qui a lieu à Monaco jeudi et vendredi.

«L’appartenance du Nouveau-Brunswick à l’Organisation internationale de la Francophonie joue un rôle important dans la promotion de notre culture et de notre expertise à l’échelle internationale, en plus d’ouvrir la voie à de nouveaux partenariats commerciaux, économiques et touristiques, a déclaré M. Gauvin. Je profite de cette conférence pour réaffirmer l’engagement et la participation pleine et entière de notre province aux instances de la Francophonie.»

Les ministres des 88 États et gouvernements membres se réuniront sous le thème «Réconcilier l’humanité et la planète: perspectives dans l’espace francophone».

Les discussions porteront sur le progrès des engagements pris lors du dernier Sommet de la Francophonie en Arménie; la mise en œuvre de la programmation quadriennale de 2019-2022; la gestion financière de l’organisation; ainsi que les orientations et la gouvernance de la Francophonie. Les ministres discuteront également des questions d’actualités relatives à la situation politique dans l’espace francophone mondial.

Le prochain Sommet de la Francophonie aura lieu à Tunis en Tunisie en 2020, marquant le 50e anniversaire de la fondation de l’organisation.

Depuis 1977, le gouvernement provincial est membre de plein droit de l’Organisation internationale de la Francophonie, ce qui permet de promouvoir, sur la scène internationale, le potentiel du Nouveau-Brunswick dans les domaines technologique, environnemental, éducatif, universitaire, collégial, culturel, sportif et économique.