Saint-Léolin: la ferme verticale est maintenant réalité

La première ferme verticale du Nouveau-Brunswick est une réalité à Saint-Léolin. Plus de 300 personnes ont assisté à l’ouverture officielle de la nouvelle entreprise agricole EnoGrow qui vise éventuellement à créer jusqu’à 20 emplois dans la région.

L’école Le Maillon était vide depuis sa fermeture en 2012. Au fil des années, plusieurs projets ont été envisagés entre les murs de l’édifice, sans succès.

L’arrivée des propriétaires Daniel et Chantal Ratté, originaires du Québec, est le fruit du hasard. Après plusieurs années en Floride, le couple souhaitait revenir au Canada afin de lancer son projet d’entreprise.

Plusieurs lieux au pays ont été considérés, mais après avoir eu vent que l’école de Saint-Léolin était disponible, le couple a vu le potentiel.

«On a acheté l’édifice en ayant seulement vu des photos. J’ai payé le bâtiment et je l’ai seulement vu lorsque je suis entré à l’intérieur pour la première fois», dit Daniel Ratté.

Pour résumer, l’agriculture verticale consiste à produire des fruits et légumes dans des structures verticales dans un environnement contrôlé. Au lieu du soleil, les plantes sont nourries avec les rayons de lampes DEL. Le niveau d’humidité et l’ajout de nutriments sont contrôlés à partir d’un système informatique moderne.

Jusqu’à maintenant, le couple fait pousser du chou kale, de la laitue romaine, de la laitue frisée et de la coriandre. Pour le moment, il s’agit d’un projet pilote.

«Nous utilisons toujours les tours. Les légumes ne poussent pas dans la terre. On utilise aussi 90% moins d’eau que les cultures conventionnelles. On utilise des graines biologiques.»

Plusieurs dignitaires étaient présents à l’ouverture. Jean-Pierre Ouellet, ancien ministre de l’Éducation du gouvernement progressiste-conservateur de Richard Hatfield a eu les honneurs de goûter aux premières feuilles de laitue.

«C’est bon!», a-t-il exclamé.

Jean-Guy Ouellet, ancien ministre de l’Éducation sous le gouvernement de Richard Hatfield, a eu l’occasion de goûter aux premières feuilles de laitue poussées dans la nouvelle ferme verticale de Saint-Léolin. M. Ouellet était ministre au moment de l’ouverture de l’ancienne école Le Maillon. À sa droite, Daniel Ratté, copropriétaire d’EnoGrow. – Acadie Nouvelle: David Caron

Sa présence était symbolique. M. Ouellet est apprécié par les gens de Saint-Léolin, car il était ministre au moment où l’école Le Maillon a ouvert ses portes en 1986.

«Après que la vieille école de Saint-Léolin a été détruite dans un incendie, tout le monde nous disait qu’on n’aurait pas une nouvelle école. Jean-Pierre nous a aidés. On a encore perdu notre belle école il y a quelques années après sa fermeture, mais aujourd’hui, elle renaît!», a lancé Guy Cormier, maire de Saint-Léolin.

Bien qu’ils aient déjà investi plusieurs milliers de dollars dans l’achat d’équipement, les nouveaux propriétaires sont à la recherche d’investisseurs prêts à participer au financement de ce projet évalué à 6,5 millions $. Daniel Ratté se croise les doigts. Il dit avoir eu des discussions très intéressantes avec de potentiels partenaires du secteur privé.

Les entrepreneurs espèrent aussi obtenir de l’aide du gouvernement. Ils doivent bientôt se rendre à Fredericton pour rencontrer des représentants du gouvernement Higgs.

D’ici quelques semaines, des légumes récoltés à quelques semaines du début de l’hiver seront mis en vente dans l’ancienne école de Saint-Léolin. Plus de détails seront annoncés prochainement.

«Ce qu’on va probablement faire c’est ouvrir une journée par semaine, peut-être le vendredi, pour que les gens puissent venir s’approvisionner directement.»

À moyen terme, les entrepreneurs souhaitent créer entre 15 et 20 emplois. S’ils obtiennent le financement nécessaire, la deuxième phase consistera à aménager de nouvelles tours dans six anciennes salles de classe. La troisième phase consistera à installer des tours verticales dans le reste des salles de classe et les corridors.

Le but ultime est de vendre des légumes produits à Saint-Léolin dans les épiceries à grande surface.

«Avant d’avoir la possibilité de vendre dans les supermarchés, il faut pouvoir répondre à certains critères. Il faut pouvoir leur assurer un inventaire régulier et leur offrir ce qu’ils demandent. Il faut aussi prouver que nous sommes en mesure de respecter les bonnes pratiques agricoles.»

Chantal et Daniel Ratté sont prêts à relever le défi. Ils voient un grand potentiel pour ce type d’entreprise, surtout à une époque où les gens sont soucieux de la provenance de leurs légumes.

«Il y a deux semaines, moi et Chantal, on se promenait dans deux marchés d’alimentation différents. On regardait les tomates et à laitue. Ça venait de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Je suis déjà allé en Arizona et je peux vous dire que c’est loin!»