Un candidat pour le poste de recteur de l’U de M

Un candidat au poste de recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton a été retenu pour passer à l’étape de la consultation publique. En fait, deux candidats avaient été retenus, mais l’un d’eux a fait savoir, jeudi, qu’il retirait sa candidature pour des raisons personnelles.

Le Dr Denis Prud’homme est donc seul en lice, a fait savoir l’Université de Moncton, dans un communiqué laconique envoyé en fin d’après-midi.

Vice-président associé à la recherche et le directeur scientifique de l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort, M. Prud’homme détient un doctorat en médecine ainsi qu’un certificat de spécialiste en médecine familiale en plus d’avoir un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l’activité physique de l’Université Laval. Il est professeur titulaire à l’École des sciences de l’activité physique de l’Université d’Ottawa où il a été doyen de la Faculté des sciences de la santé de 2002 à 2012.

La Politique de sélection des cadres prévoit une consultation publique auprès de la communauté universitaire lors du processus de sélection de cadres supérieurs. Ces consultations auront lieu au campus de Shippagan, au campus d’Edmundston et au campus de Moncton entre le 4 et le 6 novembre.

Cette période de consultation consiste en une présentation publique faite par le candidat qui sera suivie d’une période de questions provenant de la communauté universitaire seulement.

«Je suis très heureuse du travail effectué par le Comité consultatif de sélection, fait savoir Edith Doucet, présidente de ce comité. Une campagne nationale de recrutement avec l’aide d’un chasseur de cadres a été lancée pendant l’été et l’automne afin d’attirer des candidatures de haut calibre, ce qui tient de la volonté de l’Université de se doter d’un leadership solide.»