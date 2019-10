Le père Noël de Val-Comeau, Winston Grant, est décédé

Le père Noël de Val-Comeau n’est plus. Winston Grant, qui a fait rêver petits et grands avec des décorations démesurées et magiques pendant 22 ans, est décédé mardi, entouré de sa famille, à Bathurst.

Sa maison au bout du Chemin du Parc est rapidement devenue célèbre, quand cet ancien militaire la transformait en village féérique de Noël.

C’était tellement unique qu’il n’y avait pas vraiment de mots pour décrire ce décor.

Des milliers de lumières et plusieurs figurines ont fait de sa cour extérieure un véritable labyrinthe.

À l’intérieur, un immense village miniature de Noël, avec près de 200 petites maisons, prenait toute la place dans le salon vitré, d’où il pouvait voir la foule se rassembler chaque décembre.

En moyenne, le père Noël de Val-Comeau recevait près de 7000 visiteurs par année. Une année – en 2002 pour être plus précis -, sa conjointe Florence et les lutins bénévoles qui devaient gérer le trafic en ont compté plus de 10 000.

La résidence de Winston Grant, à Val-Comeau, a été décorée de milliers de lumières de Noël pendant 22 ans. – Archives

Il y avait aussi un défilé, le dimanche précédant la fête de la nativité.

Son moment préféré était de voir le premier enfant arriver. Et son plus triste, c’était quand il voyait partir le dernier.

«J’ai du plaisir à faire ça, avait confié à l’Acadie Nouvelle M. Grant lors d’une entrevue en 2003. Cela nous fait rencontrer tellement de gens et nous avons permis à des enfants d’être tellement heureux. Bien souvent, le père Noël est devenu leur confident. Il m’est arrivé souvent d’aller me cacher à l’arrière de la maison, la gorge serrée par l’émotion.»

La maladie l’avait forcé à renoncer aux décorations extérieures en 2011. Mais cela n’a pas empêché la communauté de voir en lui le père Noël, raconte sa nièce, Carole Grant.

«Mon oncle a été un homme de bonté et de générosité. Pour lui, le plus important, c’était les enfants. Les gens le nommaient le père Noël, pas Winston. Il a tellement fait pour les enfants et la population. Noël avait une grande signification pour lui. Son salon est déjà décoré cette année et il voulait voir son sapin de Noël.»

M. Grant a donné des indications à la famille. Malgré son décès, les décorations de sa résidence seront allumées en décembre. Noël doit continuer, même s’il n’est plus là, a révélé Carole.

Son costume rouge et blanc sera d’ailleurs accroché près de la dépouille, vendredi, au salon funéraire de Tracadie. Ses funérailles seront célébrées samedi.