Qualité de l’eau dans la baie: Tracadie cherche des solutions

La Municipalité régionale de Tracadie met la machine en branle afin de trouver une solution pour améliorer la qualité d’eau de la baie de Tracadie.

Il y a quelques jours, le conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie a réitéré son intention de lancer les discussions avec Pêches et Océans Canada.

Depuis quelques années, les producteurs d’huîtres connaissent des pertes élevées dans ce cours d’eau au nord de l’ancienne ville de Tracadie-Sheila. Cet été, ils ont sonné l’alarme après que certains aient perdu jusqu’à 80% de leur production.

«On veut entamer les discussions avec le gouvernement pour trouver des solutions pour rouvrir le goulet et favoriser le nettoyage de la baie», résume Denis Losier, maire de Tracadie.

Selon Thomas Guyondet, chercheur scientifique chez Pêches et Océans Canada, tout semble indiquer que les pertes sont causées par une dégradation à long terme de la qualité d’eau au point où il y a un manque d’oxygène.

La recherche a été lancée en 2017 après que certains producteurs aient rapporté des pertes touchant jusqu’à 75% des huîtres élevées en suspension dans la partie nord de la baie en 2016.

«On connaît le mécanisme qui semble être en jeu, soit l’eutrophisation. Ça veut dire qu’il y a une trop forte production dans l’eau, surtout d’algues. Lorsqu’elles commencent à se décomposer, elles absorbent l’oxygène», a-t-il expliqué lors d’un récent entretien avec l’Acadie Nouvelle.

Des données récoltées en 2011 et en 2017 semblent démontrer que l’une des ouvertures dans la partie nord de la baie est en train de se remplir de sable. Cet ensablement ralentit les courants et la circulation de l’eau, ce qui favorise la croissance d’algues.

Un rapport complet des résultats de l’étude doit être soumis au conseil municipal de Tracadie en décembre ou en janvier 2020.

«Ça va nous permettre de prendre position. On entend des commentaires qui mentionnent que le goulet était creusé plus régulièrement auparavant. Ça permettait d’avoir une meilleure circulation de l’eau», dit M. Losier.

Pour le moment, le dragage du goulet semble être la solution logique, mais aucune décision n’a été prise.

«Si on veut faire avancer le dossier, il va nous falloir les données. Les chercheurs ne décident pas ce qu’il faut faire, ils offrent juste leur analyse. On ne peut chercher de l’aide financière du gouvernement sans cette information qui va nous guider dans nos décisions.»

«Même si on décide qu’on veut faire du dragage dans le goulet et que ça va nous coûter un tel montant, il faut savoir si on creuse au bon endroit avec les bonnes dimensions.»