Alcool NB et Cannabis NB font face à de grands défis

Ancien de la brasserie Moosehead, Patrick Parent est le nouveau président-directeur général d’Alcool NB et de Cannabis NB depuis septembre. En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, il se prononce sur les sujets chauds touchant les deux sociétés de la Couronne.

Depuis jeudi, il possible d’acheter de la bière dans 66 magasins d’alimentation. Quel sera l’impact sur les revenus d’Alcool NB?

C’est une question d’accessibilité pour les consommateurs. Il y avait un désir d’avoir accès à plus de produits. On pense que ça va augmenter notre volume et nos revenus en fin de compte.

Les représentants des dépanneurs estiment avoir été oubliés. Est-ce que vous envisagez d’étendre la vente d’alcool dans ces commerces? Cela ne risquerait-il pas d’affecter votre réseau de magasins d’alcool?

Il n’y a pas de plan présentement, nous croyons que nous sommes très bien représentés. Nous sommes déjà présents dans 88 stations-essence, et autres petits commerces. Nous sommes déjà dans ce réseau. Entre les producteurs, les dépanneurs, les épiceries et nos succursales, nous avons plus de 250 points de distribution à travers la province, c’est plus beaucoup plus que dans d’autres provinces. Désormais, 85% de nos points de distribution sont privés.

Est-ce qu’un assouplissement des règles entourant le commerce interprovincial d’alcool est toujours dans votre ligne de mire?

Il n’y aura pas de nouvelles règles dans un avenir rapproché. Cependant, nous travaillons de façon active sur les possibilités de faciliter le marché interprovincial dans le cas où les barrières tombent. Il faut se préparer pour le futur, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau national sur ce dossier-là présentement. Les revenus d’Alcool Nouveau-Brunswick bénéficient grandement aux Néo-Brunswickois. Il faudra prendre ces décisions de façon responsable et posée, pour s’assurer qu’elles soient dans le meilleur intérêt de la province et de la population.

Quelles seront vos priorités pour votre mandat? La privatisation d’Alcool NB été évoquée par plusieurs politiciens, est-ce que vous fermez la porte à cette idée?

On considère toujours toutes les options en se basant sur des analyses pertinentes. On ne ferme jamais la porte à ces options mais ce n’est pas une discussion active en ce moment. Je crois aussi qu’il est important d’examiner notre modèle d’affaires et notre structure de prix, que ce soit les prix de vente ou les marges. Pour l’instant, on garde l’esprit ouvert, on regarde ce qu’il se fait dans les autres provinces. On croit qu’il y a la possibilité de faire évoluer notre modèle.

Au second trimestre de 2019, Cannabis NB a enregistré des pertes de 1,5 million $ malgré de nombreuses suppressions de postes. Est-ce que Cannabis NB peut être rentable?

Notre équipe fait un bon travail pour améliorer notre rendement financier. Il a fallu prendre des décisions difficiles pour renforcer notre position. Comme dans toute entreprise qui débute, il y a une période d’adaptation. Nous avons obtenu des nouveaux partenariats qui nous ont permis de proposer des produits à des prix aussi compétitifs, voire plus compétitifs que sur le marché noir. En travaillant sur les prix, l’efficacité opérationnelle et la gestion des coûts, nous croyons que nous allons améliorer notre position financière.

Comment vous préparez-vous à l’arrivée des produits comestibles au cannabis sur vos tablettes le mois prochain?

Nous croyons que ces produits-là vont nous aider dans notre cheminement vers la profitabilité. Nous avons été très actifs pour préparer les inventaires et le système de vente. Nous serons prêts pour cette vague, peut-être plus que d’autres juridictions. Nous croyons que les produits seront disponibles fin décembre ou début janvier, nous sommes en train de terminer la construction du portfolio.

Vous attendez-vous aux mêmes difficultés d’approvisionnement?

Ç’a été un moment d’apprentissage pour nous comme pour les producteurs. Nous avons beaucoup de conversations avec les producteurs pour éviter les problèmes de la première phase, que ce soit en terme d’approvisionnement ou de prix. Il est dire à dire si on verra la même pénurie. Les informations qu’on a pour les produits principaux semblent positives, certains partenaires nous disent qu’ils sont en confiance, mais il reste toujours un risque pour bien des inventaires.

Le premier ministre Blaine Higgs n’écarte pas la privatisation, alors que le modèle de distribution de Cannabis NB est toujours en cours de révision par la province. Comment se passe cette réflexion? Est-ce le réseau de 20 magasins vous crée des défis?

Les 20 magasins ont été mis en place pour permettre une couverture adéquate et représenter le produit de façon sécuritaire à travers la province. Nous ne sommes pas impliqués dans le modèle d’affaires. On reste concentré, tête basse pour améliorer notre entreprise et notre position financière. Quel est le meilleur modèle? La décision sera prise par le gouvernement.

Et le marché noir dans tout ça?

Le marché noir se multiplie à grande vitesse. C’est une barrière à nos revenus évidemment. C’est une compétition importante. On comprend que le marché noir est difficile à gérer et prend beaucoup de ressources, mais ça nous donne de la difficulté.