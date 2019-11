Bientôt des inspections tous les deux ans pour les véhicules

Le gouvernement provincial entend apporter des modifications à la Loi sur les véhicules à moteur qui oblige actuellement l’inspection des véhicules sur une base annuelle.

Les changements proposés à la réglementation feraient en sorte de rendre le certificat d’inspection des véhicules neufs valide pour une période de trois ans.

Les autres véhicules devraient quant à eux être inspectés tous les deux ans.

Le coût de l’inspection des véhicules des particuliers serait majoré à 45 dollars tous les deux ans plutôt que 35 dollars par année, ce qui représenterait une légère économie pour les automobilistes.

«Le gouvernement est déterminé à prendre des mesures pour qu’il soit moins coûteux de posséder une automobile. Réduire l’exigence liée à la fréquence des inspections des véhicules à moteur, pour la faire passer à une inspection tous les deux ans, est une mesure plus abordable et pratique pour les automobilistes», a déclaré par voie de communiqué le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart.

«Il est important de noter qu’il n’y aura aucun changement aux inspections annuelles des véhicules commerciaux et que les policiers auront encore l’autorité d’ordonner l’inspection d’un véhicule», a ajouté le ministre responsable.

L’Association canadienne des automobilistes (CAA-Atlantique) a tenu à saluer l’initiative gouvernementale.

L’organisme estime que les inspections de véhicules à moteur coûtent passablement d’argent aux consommateurs et ne sont souvent pas nécessaires.

«Il n’y a aucune raison d’avoir des inspections obligatoires pendant un certain temps après l’achat d’une voiture neuve», a affirmé Julia Kent, la directrice des affaires publiques du CAA-Atlantique.

«Le CAA désire que les Néo-Brunswickois aient un programme d’inspection des véhicules qui leur soit utile, et non pas un programme qui consiste uniquement à mettre de l’argent dans les poches des mécaniciens.»

Au plus fort de la campagne électorale à l’automne 2018, Blaine Higgs avait promis une série de mesures visant à diminuer les dépenses des automobilistes, dont l’élimination de la plaque d’immatriculation à l’avant des véhicules.

«En tant qu’ancien policier, je crois évidemment qu’il est important d’avoir des véhicules sécuritaires sur la route. Je pense également qu’il est important d’examiner les meilleures pratiques et de maintenir les coûts le plus bas possible pour les Néo-Brunswickois», a quant à lui affirmé Stephen Horsman, le critique libéral en matière de Sécurité publique et député de Fredericton-Nord.

Les mesures modifiant la fréquence des inspections devraient entrer en vigueur en janvier 2020.