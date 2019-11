Dormez-vous suffisamment?

En raison du changement d’heure, vous pourrez dormir une heure de plus samedi, mais qu’en est-il de votre sommeil tous les autres jours de l’année?

Pour la Dre Julie Carrier, du Centre d’études avancées en médecine du sommeil du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, le changement d’heure est une bonne occasion de s’interroger sur nos habitudes de sommeil.

Par exemple, le changement d’heure du printemps est parfois associé à une hausse d’accidents de la route à cause de la fatigue. À l’automne, on gagne une heure de dodo, mais les journées deviennent plus courtes.

Par contre, tout cela n’est qu’une tempête dans un verre d’eau si on le compare à ce que Julie Carrier décrit comme un «manque de sommeil chronique» chez les Canadiens.

«Même si ça a un intérêt pour la population, le changement d’heure ne représente qu’un décalage d’une heure. En général, notre corps s’adapte à un tel changement en à peu près 24h. Ce n’est pas le plus gros problème de santé publique associé au sommeil.»

Elle explique que si le changement d’heure retient beaucoup l’attention, les gens se soucient peu du nombre d’heures qu’ils dorment par nuit ou de la qualité de leur sommeil. Il s’agit d’un problème plus sournois qui est mal connu au Canada.

Elle indique que les Canadiens se privent de repos de façon chronique et qu’environ 25% d’entre eux souffrent d’un trouble du sommeil.

En 2017, une étude réalisée par Santé Canada démontrait que près du tiers des Canadiens dorment moins de 7h par nuit et que leur repos était de mauvaise qualité, alors que Santé Canada recommande environ 7 à 9h de sommeil pour une bonne santé physique et mentale.

«Dormir est aussi important pour la santé physique, cognitive et émotionnelle que le fait de bien manger ou de faire de l’activité physique, mais les Canadiens n’ont pas encore compris cette importance-là», souligne la Dre Julie Carrier.

Elle remarque que certaines personnes se vantent même de peu dormir et de pouvoir accomplir le même travail.

«On les valorise, on les voit comme des gens productifs, alors qu’ils ont des habitudes qui nuisent à leur santé», souligne la chercheuse.

Elle explique que les populations les plus privées de sommeil – souvent les jeunes, les étudiants et les jeunes adultes – sont paradoxalement celles qui ont le moins de troubles de sommeil et qui dorment le mieux, mais elles choisissent souvent de prioriser d’autres activités à défaut de dormir.

«Souvent, on décide que les heures de sommeil sont des heures d’éveil perdues. Les jeunes ne mettent pas le sommeil dans l’équation d’une vie productive. Je pense vraiment qu’il y a de l’éducation à faire, comme on le fait au niveau de l’éducation physique ou de manger sainement.»

Elle souligne aussi que l’utilisation fréquente du téléphone intelligent ou d’autres appareils électroniques avant de dormir pose aussi problème.

Afin de tenter de passer le mot, elle exhorte le gouvernement et les écoles du Canada à en faire plus pour instruire les gens sur le sommeil réparateur.

Elle a participé au lancement d’une campagne d’information sur le sommeil afin que les citoyens aient accès à des données scientifiques valables sur les bonnes habitudes de sommeil. Son travail se retrouve sur le site web dormezladessuscanada.ca.