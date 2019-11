Homard: satisfaction dans le Sud-Est, déception au Maine

Les homardiers du sud-est du Nouveau-Brunswick, qui sont maintenant occupés à entreposer leurs équipements, n’ont pas eu les mêmes problèmes que leurs voisins du sud lors de leur dernière saison de pêche.

Au Maine, les pêcheurs de homard connaissent une saison décevante. Selon la publication web Maine Public, les débarquements de homard ont baissé de 40% jusqu’ici comparativement à l’an dernier et sont de 35 à 40% en-deçà de la moyenne des cinq dernières années, affirmait Patrick Keliher, Commissaire au département des ressources marines du Maine, lundi.

Là-bas, la plus grande partie des prises se font entre juin et novembre

Ces faibles prises seraient dues au coût de l’appât et à la mue tardive des homards dans les eaux de l’État américain, selon un intervenant de Maine Public.

Au Nouveau-Brunswick, rien de tel n’a été observé. Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, affirme que le Nouveau-Brunswick ne rencontrent pas les mêmes problèmes.

«Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ces diminutions au Maine, mais des études semblaient démontrer qu’il allait y avoir un déclin de la population du homard là-bas. Si ce qu’on a entendu tient la route, ce déclin a commencé cette année.»

Des études similaires au Nouveau-Brunswick indiquent que le recrutement du homard – soit le dépôt de jeunes homards sur le fond marin – devrait tenir bon dans les années à venir.

Au terme de la saison de pêche dans la zone 25, l’humeur est en fait plutôt bonne chez les membres de l’UPM, indique le directeur.

«Ici, le volume des débarquements est vraiment intéressant cette année. La saison a vraiment été excellente et comparable à l’an dernier», relate-t-il au téléphone.

Seul hic: l’ouragan Dorian, qui a balayé la côte est du Canada au début septembre, aurait endommagé les cages de certains pêcheurs.

Plusieurs d’entre eux ont aussi perdu du matériel et même des bateaux de pêche.

Rodney Léger, pêcheur de homard à Cap-Pelé, croit que le cycle de vie normal du homard pourrait avoir été ralenti par la tempête.

«Ça a changé nos cages de place et on croit que cela a affecté le nombre de homards qu’on a pris. On n’est pas certains que c’est à cause de la tempête, mais on croit que ça a joué un rôle là-dedans.»

Il explique que certains pêcheurs ont attrapé moins de prises pendant les deux semaines qui ont suivi la tempête.

De plus, la météo n’a pas été clémente pour les pêcheurs du Sud-Est vers la fin de la saison, qui a pris fin le 9 octobre.

Certains homardiers n’ont pas pu prendre le large à cause de forts vents durant les dernières semaines.

«On a perdu beaucoup de temps et je crois que c’était une situation exceptionnelle, mais je pense quand même que tout le monde a eu des bonnes prises un peu partout», estime celui qui pêche depuis quatre ans.

Il affirme aussi que les prix sont restés relativement élevés pendant la saison – environ 6$ la livre pour le homard de taille «market» et 5,50$ pour le homard «canner», de plus petite taille.