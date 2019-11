Le nouveau refuge de la Maison Nazareth ouvrira avant la fin de l’année

La nouvelle Maison Nazareth, à Moncton, ouvrira ses portes avant 2020, a annoncé, vendredi, Jean Dubé, directeur général de l’établissement.

M. Dubé promet que le refuge ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année. Il ne veut toutefois pas donner de date précise.

«Je ne parle même pas de mois. Je parle des prochaines semaines», affirme-t-il sans hésitation.

La date d’ouverture initiale, le 1er août 2019, avait été reportée à la suite de complications administratives.

«Moi, je ne suis pas dans la business de la construction, je suis dans le business de l’itinérance.»

La Maison Nazareth, située au 75 rue Albert, sera une solution de transition, entre la rue et un logis permanent. M. Dubé croit qu’il s’agit d’un pas de géant par rapport à l’année dernière. L’ancienne caserne de pompier du boulevard Assomption de Moncton avait été transformée en refuge d’urgence.

«Soixante personnes. Une toilette puis une douche. Ce n’est pas des animaux qu’on parle, c’est des êtres humains», dit-il en faisant référence aux conditions de vie de la caserne.

Le nouveau refuge permettra d’accueillir environ 120 sans-abris, selon M. Dubé. L’édifice sera doté de quatorze salles de bain et de quatorze douches.

Les gouvernements fédéral et provincial ont accepté d’investir un 240 000$ chacun pour un total de 480 000$.

La salle des femmes est presque terminée. Dans cette pièce, les hommes ne sont pas admis – Acadie Nouvelle: Lili Mercure

L’équipe de la Maison Nazareth a effectué plusieurs travaux durant la période estivale. Le refuge a reçu une ordonnance du prévôt des incendies de la province le 8 août dernier, empêchant quiconque d’y emménager.

Des plans soumis et approuvés par le prévôt des incendies de la province sont nécessaires pour mener à bien la transformation d’un bâtiment en un lieu de rassemblement. Or, Charles LeBlanc, le prévôt des incendies pour la région de Moncton, n’avait pas reçu les plans jusqu’il y a environ un mois.

«Ça prit des mois pour faire des dessins. Si on avait pu les avoir dans une semaine, on serait ouvert. Mais ça prend des permis», note M. Dubé.

«La minute qu’on a eu les permis, les gens ont commencé à travailler.»

Depuis des semaines, M. Dubé avait arrêté de fournir des mises à jour sur l’avancement de la Maison Nazareth.

Il avoue que durant les derniers mois, il a bien senti la pression de la municipalité et du public.

«Les pressions venaient de partout et je les comprends. On n’était pas dans une situation où on pouvait parler.»

Le bâtiment sur deux étages pourrait d’ailleurs être en fonction d’ici un mois, si les travaux vont bien, a souligné le DG. Le deuxième étage, qui est plus avancé, sera accessible. Le rez-de-chaussée demeura en construction.