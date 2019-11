Une nouvelle loterie pour voler au secours des églises de la Péninsule

À Caraquet, le clocher coule et il faut un plan détaillé pour réparer les dommages. - Archives

Le père Patrick McGraw ne fait pas les choses comme les autres, c’est le moins que l’on puisse dire. Il sera à jamais associé au succès de la Chasse à l’as de coeur À l’ombre de nos clochers de Lamèque. Un succès qui lui a valu des louanges, mais aussi sa part de critiques.

Depuis peu célébrant principal des paroisses de Caraquet, de Bas-Caraquet et de Bertrand, l’homme de Dieu n’allait pas se croiser les bras et attendre que les édifices religieux s’effondrent sous le poids des dommages du temps.

C’est pourquoi il se retrouve au coeur d’un autre projet de collaboration financière communautaire.

Mais ce n’est pas une autre chasse à l’as, précise-t-il tout de go. Il s’agit plutôt d’une loterie hebdomadaire d’une durée de cinq semaines. Le premier tirage aura lieu le samedi 16 novembre, après la célébration à l’école L’Escale-des-Jeunes de Bas-Caraquet.

Les participants pourront, moyennant un débours de 10$, prendre part à un concours dont le premier prix sera 5000$ et le deuxième 1000$, en plus de 18 autres prix. Et ce sera ainsi jusqu’au samedi 14 décembre.

Si les gens décident de payer d’un coup les cinq semaines du concours, ils auront droit à un tirage spécial.

«On voulait quelque chose d’intéressant, avec des prix alléchants tout juste avant Noël. On espère en faire une loterie annuelle», a indiqué le prêtre jamais à court de suggestions pour venir en aide aux communautés chrétiennes locales.

Quelque 3000 billets sont mis en circulation et, en quelques jours seulement, plus de 1000 ont été achetés.

Les comités de gestion impliqués souhaitent aller chercher chacun de 20 000$ à 30 000$, qui serviront à payer les frais de rénovations importantes aux églises.

À Bertrand, l’édifice a besoin d’un nouveau perron extérieur, une montée pour les personnes à fonctionnalités réduites et un système de chauffage adéquat.

À Caraquet, le clocher coule et il faut un plan détaillé pour réparer les dommages avant que ça ébranle la façade au complet, ce qui coûterait une petite fortune. On parle d’un bâtiment construit vers 1860, qui a certes eu droit à des rénovations majeures vers 1960, mais qui montre l’usure du temps. Il faut aussi apporter des améliorations au système de chauffage et au presbytère.

À Bas-Caraquet, dont la nouvelle église et le centre communautaire devraient être prêts en août 2020, il faut l’équiper de certains équipements secondaires à la cuisine.

La paroisse de Saint-Simon ne fait pas partie de l’initiative. Elle vient tout juste de sortir d’une chasse à l’as qui lui a permis d’amasser plusieurs dizaines de milliers de dollars alors que la carte cachée s’est fait attendre jusqu’à la toute fin.

«Nous n’avons pas le choix, reprend le père Patrick McGraw. Nous n’avons pas de marge de manoeuvre financière. On commence avec ça, ce qui devrait permettre de payer une partie des rénovations aux trois églises. On va peut-être également aller vers autre chose. Les trois comités de gestion qui travaillent à cette loterie sont très vaillants et la communauté est déjà très réceptive. Elle est contente de voir que quelque chose bouger pour préserver ses monuments religieux patrimoniaux.»

Cette loterie a aussi le luxe de ne durer que deux mois et demi, en comptant la période de prévente. Ce n’est pas comme une chasse à l’as, admet le curé, quelque peu soulagé de ne pas s’engager une fois de plus dans une telle aventure.

«Des gens s’attendaient à une chasse à l’as, mais il fallait trouver une autre idée qui allait nous prendre moins de temps et qui allait être aussi efficace», admet-il.

Le comité de gestion de la paroisse de Caraquet avait lancé un cri d’alarme à la messe de Noël. Dans une lettre aux paroissiens, il affirmait qu’il ne pourrait pas durer 10 ans avec la baisse importante des revenus face aux dépenses grandissantes et aux rénovations urgentes à l’église Saint-Pierre-aux-Liens.