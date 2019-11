YMCA Moncton Nord: l’enveloppe extérieure bientôt terminée

Les travaux vont bon train pour le YMCA du quartier nord de Moncton. Le centre de conditionnement physique de 17 millions $ doit ouvrir ses portes à l’automne 2020.

Situé en plein coeur du quartier nord de Moncton, le futur Y bouillonne d’activités avec les allées et les venues d’une dizaine de travailleurs en construction.

Le futur centre de conditionnement physique se trouve le long d’un prolongement de la promenade Twin Oaks.

Les travaux sont effectués dans les temps prévus, selon Zane Korytko, PDG du YMCA du Grand Moncton. La construction de l’enveloppe extérieure tire à sa fin.

«La bâtisse va être fermée d’ici deux ou trois semaines. Le travail à l’intérieur va bientôt commencer», explique M. Korytko.

Les travaux ont débuté en mai. L’ouverture officielle est prévue en septembre ou en octobre 2020, rendant maintenant le projet à mi-chemin.

La construction de 35 000 pieds carrés de deux étages est dirigée par Construction acadienne.

Le YMCA comprendra un centre de conditionnement physique, un gymnase pour y pratiquer des sports d’équipe ainsi qu’une salle pour accueillir des cours spécifiques. Parmi ceux-ci, le yoga et le pilates.

L’édifice n’aura pas de piscine intérieure. En revanche, il sera doté d’un parc de jeux d’eau intérieur pour enfants, une première dans la province selon le PDG.

Point phare du futur édifice: la piste de course. Elle s’inscrit dans la vocation communautaire du Y. Située au deuxième étage et entourée d’une baie vitrée, la piste surplombe la forêt. La piste de course sera accessible aux non-membres.

«Tant que le YMCA est ouvert, la piste de course sera toujours ouverte à tous.»

M. Korytko promet un endroit non seulement pour se tenir en forme, mais pour relaxer passez du temps entre les résidents du nord de Moncton.

Bien campé en arrière de l’École Le Sommet, le PDG décrit ce YMCA comme une «deuxième maison». Un élément manquant dans ce quartier en pleine effervescence.

«Les gens disent que le seul endroit pour se réunir dans le nord (de la ville), c’est le Costco. Maintenant, les gens auront un nouvel endroit.»

Le YMCA répondra aux besoins des citoyens du nord, remarque-t-il, qui demandent un centre communautaire depuis 18 ans.

L’édifice est construit de manière à pouvoir être agrandi plus tard.

«On ne sait jamais. Si d’ici cinq, dix ou quinze ans, on a besoin de faire des expansions, on a la capacité», dit-il en faisant référence à la possibilité d’une piscine ou une bibliothèque.

La Ville de Moncton a injecté 6 millions $ dans ce projet. Les gouvernements provincial et fédéral ont investi un 4 millions $ chacun.

Le YMCA situé au 30, avenue des Anciens Combattants poursuivra ses activités lorsque le nouveau Y sera ouvert.