Haut-Madawaska: inauguration d’un nouveau sentier d’interprétation des milieux humides

La Société d’aménagement de la rivière Madawaska (SARM) et la Société culturelle de Saint-François (SCSF) ont procédé à l’inauguration d’un tout nouveau sentier d’interprétation des milieux humides situé à proximité de l’étang Mills Stream, dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Fruit de plusieurs années de travail, le projet de sentier a pu compter sur la participation des élèves de l’école communautaire Ernest-Lang qui ont participé à son aménagement.

Ceux-ci ont peint les nichoirs d’oiseaux en plus d’avoir participé à la plantation de végétaux sur les lieux.

Le président du SARM, Charles-Oneil Crites, a indiqué que le sentier d’interprétation qui se trouve dans la communauté de Saint-François met en lumière les composantes et le rôle fort utile des écosystèmes aquatiques dans notre environnement.

«C’est riche en biodiversité! Un endroit où il y a beaucoup de choses à voir et qui s’ajoute au Village historique de Saint-François qui est déjà présent et qui révèle toute l’importance de cet étang», a souligné le président de l’organisme à but non lucratif voué à la sensibilisation et à la restauration des milieux naturels au Madawaska.

«Ce sentier se veut un lieu où les gens de la région ainsi que les générations à venir pourront apprendre et mieux comprendre l’impact et le rôle que jouent les milieux humides et la nécessité de protéger notre environnement», a ajouté Charles-Oneil Crites.

Sept pancartes explicatives ont été érigées sur le sentier qu’il est possible de parcourir à pied en une quinzaine de minutes.

Celles-ci expliquent la présence sur place d’oiseaux et d’amphibiens tout autant que l’importance des plantes terrestres et aquatiques ainsi que des abeilles.

Le maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, n’a pas manqué de saluer l’initiative qui vient d’être dévoilée.

«Avec les changements climatiques, il y a quand même des espèces et des insectes en voie de disparition qui sont nécessaires à la vie naturelle de la planète. Je crois que ce sentier d’interprétation permettra aux gens de mieux comprendre le rôle des milieux humides dans notre société», a indiqué le maire Ouellet.