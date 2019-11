Moncton: la rue Main de moins en moins sécuritaire

Les activités commerciales de la rue Main à Moncton ont été perturbées par une récente hausse de la criminalité, selon la Chambre de commerce pour le Grand Moncton. Le programme Tandem de la GRC et les efforts de la Ville pour prévenir le crime sur cette artère sont nés à la suite des plaintes des commerçants. Portrait d’une rue centrale en proie aux changements sociaux.

Joe Vasseur travaille au Keating’s Tobacco Shop sur la rue Main. L’entreprise appartient aux Vasseur depuis 31 ans.

Le paysage de la ville a bien changé depuis que ses parents ont acheté le commerce. La recrudescence de la consommation des drogues dures et de l’itinérance anime maintenant la rue Main.

«C’est un cercle vicieux, parce que les drogues sont tellement fortes. Ce n’est pas comme de la marijuana. Une fois que tu en as pris à quelques reprises, ça prend le contrôle de ta vie», commente Joe Vasseur.

Durant les trois dernières années, le problème se serait aggravé selon lui. Les drogues font partie du problème, sans être la cause directe de cet enjeu de société.

«Il y a une augmentation de la disparité entre les revenus. Il y a beaucoup plus de monde avec beaucoup moins d’argent.»

Le commerçant croit que ces problèmes sont aussi dus à un manque d’appui du gouvernement pour traiter les dépendances et la santé mentale.

Alors que Joe Vasseur critique les ressources gouvernementales manquantes, son père, Steve Vasseur, entre dans le dépanneur au même moment.

«Plusieurs clients nous disent vouloir un centre-ville plus “propre” le soir», lance d’emblée Steve Vasseur.

Le fils est d’avis qu’il faut investir dans les services publics pour gérer le problème.

Le père croit à l’inverse qu’il faut resserrer les lois et avoir une présence policière accrue. Un couvre-feu devrait aussi être imposé dans la ville pour maintenir l’ordre public.

«Il y a du monde qui t’arrive en pleine face pour te demander de l’argent. Des gens à qui c’est arrivé ne sont même plus intéressés à revenir sur cette rue», lance Steve Vasseur.

Steve Vasseur est pour un renforcement des forces policières au centre-ville et l’imposition d’un couvre-feu. – Acadie Nouvelle: Lili Mercure

Des commerçants préoccupés

John Wishart, directeur général Chambre de commerce pour le Grand Moncton, a aussi entendu ces craintes.

«La Chambre attend de plus en plus les entreprises du centre-ville qui sont préoccupées par les enjeux d’itinérance, la petite délinquance et ceux qui mendient devant leur commerce.»

Les commerçants veulent garder un environnement sécuritaire pour leurs clients et leurs employés.

«Peut-être que les gens ne se sentent pas aussi en sécurité qu’il y a plusieurs années.»

Selon Statistiques Canada, Moncton arrive au premier rang de la criminalité en Atlantique, en 2018, un bond de 15% par rapport à l’année précédente.

Le Keating’s Tobacco Shop est bien ancré dans Moncton avec ses 31 ans d’existence. – Acadie Nouvelle: Lili Mercure

Plus de policiers sur la Main

La GRC s’est rendu compte que les commerces avaient des «problèmes récurrents», selon Eric Larose, responsable du Groupe de police communautaire. Certains individus sous l’influence de l’alcool, des substances illicites ou aux prises de problèmes de santé mentale auraient changé le portrait de la rue Main.

«On parle des personnes qui quêtent à l’entrée des commerces.»

Le Service régional de Codiac de la GRC et le service des arrêtés municipaux ont instauré le programme Tandem il y a environ un mois.

Celui-ci vise à prévenir le crime au centre-ville. Il a trois objectifs: diriger les personnes démunies vers les ressources appropriées, ramener un sentiment de sécurité au centre-ville et s’assurer que les lois sont respectées.

La gendarme Christy Elliot ainsi que Manny LeBlanc, un inspecteur municipal, patrouillent régulièrement à pied sur la rue Main. Leur ronde est réalisée entre la rue King et le boulevard Vaughan Harvey.

Si le programme ne vise pas seulement les sans-abris, l’itinérance semble y occuper une place de choix.

«On fait face à un défi, surtout depuis qu’il y a eu le démantèlement de Tent City.»

John Wishart croit que la patrouille est un bon ajout au centre-ville.

«C’est bon d’avoir une présence dans les rues du centre-ville. Je pense quand même qu’on a besoin de logements abordables pour les sans-abris», présume-t-il.

«Quelqu’un m’a déjà dit: tu ne peux pas décrocher un job si tu n’as pas d’adresse. Je pense que c’est un point de départ pour la plupart de ces gens.»

Le point de vue de M. Wishart est partagé par Lisa Ryan, membre du Comité directeur des sans-abris du Grand Moncton.

«On peut avoir tous les policiers dans la rue, mais si on n’a pas d’accès au logement ni aux ressources d’aide au traitement des dépendances et de la santé mentale, l’enjeu est loin d’être résolu.»

Il ne faut pas non plus assumer que la hausse de la criminalité est reliée aux individus qui dorment dehors, d’après Mme Ryan.

«C’est plutôt le symptôme de ce que font les individus lorsqu’ils sont ancrés dans la pauvreté.»

Les entreprises veulent s’investir

Le commerçant Joe Vasseur craint que le centre-ville se stigmatise.

«J’ai peur qu’un jour les gens ne veuillent plus venir ici, y dépenser de l’argent et avoir du bon temps.»

Les propriétaires ne savent pas toujours quoi faire lorsqu’un mendiant s’installe devant leur commerce, explique l’instigateur du programme Tandem, Eric Larose.

M. Wishart souligne que les commerçants de la Main gardent une bonne dose de compassion. Ils sont intéressés à trouver des solutions pour régler le problème d’itinérance.

«Mon sentiment, de ce que j’attends des propriétaires d’entreprises, c’est qu’ils sont prêts à jouer un rôle. Ils essaient juste de trouver ce que ce rôle pourrait être.»