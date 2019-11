Pont de Beaubassin: l’attente pourrait être longue

La structure du pont de beaubassin a été endommagée lors du passage de la tempête Dorian, en septembre, et il a été fermé à la circulation à la suite d’une inspection. - Archives

Le pont de la rivière Kouchibouguac #1, fermé à la circulation depuis le 20 septembre, pourrait être fermé longtemps et rien n’est prévu à court terme pour régler la situation.

La structure avait été endommagée lors du passage de la tempête Dorian en septembre, et a été fermé à la circulation à la suite d’une inspection.

Les habitants de la région doivent faire un détour vers la route 15.

Lors d’une rencontre avec le ministre des Transports, Bill Oliver, jeudi, les maires de Beaubassin-Est et de Cap-Pelé ont appris que le pont qui relie leurs deux communautés est toujours sous étude par le gouvernement.

Ronnie Duguay, maire de la communauté rurale de Beaubassin-Est, croit que l’attente pourrait être longue.

«Il dit que l’étude n’est pas encore terminée, c’est pour ça qu’on ne sait pas grand chose encore. Le dessus du pont est fini, mais ils sont en train de faire l’étude sur les piles (piliers), ce qui supporte le pont.»

Peu importe le résultat de cette étude, les citoyens pourraient avoir à attendre longtemps.

«Ils sont encore en train d’étudier s’ils vont mettre un pont temporaire et là ça prendrait une étude d’impact environnemental. On nous a dit que si ça prend des réparations sur le dessus du pont, ça va prendre deux ans, et si il faut réparer le pont au complet, ça pourrait prendre quatre ans», relate le maire.

Pendant ce temps, la communauté s’impatiente, selon Ronnie Duguay, qui dit recevoir des questions sur le pont «à tous les jours».

«Les gens veulent savoir quand le pont va rouvrir, mais on ne le sait pas, il faut attendre les résultats de l’étude du gouvernement.»

«Le ministre Oliver, le sous-ministre et les ingénieurs semblaient connaître le dossier. Ils vont nous tenir au courant de ce qui se passera d’ici à la fin novembre», indique pour sa part le maire Serge Léger, de Cap-Pelé.

Christine Duguay, citoyenne de Cap-Pelé et propriétaire d’un dépanneur Esso près du pont, dit que son commerce risque d’être profondément affecté par l’absence de va-et-vient.

«Il faut que le public sache ce qu’ils vont faire avec ça, car selon moi, on a le droit de le savoir.»

Elle affirme que les citoyens espèrent toujours pouvoir rencontrer des représentants du gouvernement provincial pour leur faire part de l’importance du pont pour cette communauté.

Une rencontre de ce genre, prévue pour ce mardi, a finalement été repoussée au 2 décembre, à la demande du gouvernement.

Dans la base de données sur les fermetures routières du ministère des Transports, on peut lire que le pont #1 de la rivière Kouchibouguac demeurera fermé jusqu’au 31 décembre 2020, bien qu’il est peu probable que cette date soit définitive.

Le fédéral à la rescousse?

Dans les discussions tenues jeudi, l’idée d’une contribution financière de la part du gouvernement fédéral semblait avoir une place importante, selon les maires.

Serge Léger affirme que le ministre a évoqué l’idée de demander du financement en vertu du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, prévu pour aider les collectivités à se remettre sur pied à la suite de catastrophes naturelles.

Le ministère des Transports n’a pas répondu à notre demande de renseignements dimanche.