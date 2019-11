1129 clients d’Énergie NB toujours sans électricité

Le passage récent au Nouveau-Brunswick de la tempête automnale se faisait encore sentir dimanche matin alors que 1129 clients d’Énergie NB se trouvaient toujours privés d’électricité.

La société de la Couronne devait composer avec 147 pannes répertoriées à travers la province peu après 10h dimanche.

La région de la Vallée de Kennebecasis demeure celle qui est la plus durement touchée avec un total de 760 clients qui étaient sans électricité dimanche.

Des équipes d’Énergie NB étaient également toujours à l’œuvre dans les régions de Kings Queens (106 clients touchés) et de Sackville Port Elgin (140 clients touchés).

Plus d’une cinquantaine de pannes frappent toujours d’autres régions comme celles de Carleton et de Moncton.

«Nos équipes ont travaillé toute la nuit et nos efforts de rétablissement du courant se poursuivront tout au long de la journée», a fait savoir Énergie NB tôt dimanche.

«Toutes nos ressources disponibles, soit plus de 165 équipes, sont mobilisées partout dans la province alors que nous évaluons les dégâts et travaillons à rétablir le courant le plus rapidement et le plus sûrement possible.»

Dans la plupart des cas, le retour à la normale est prévu en début d’après-midi ou en toute fin de la soirée dimanche.