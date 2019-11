Un chapitre oublié de la Première Guerre mondiale impliquant des centaines d’Acadiens fera bientôt l’objet d’un nouveau livre à paraître en janvier 2020, Les faiseurs de sciure.

L’historien français David Devigne s’intéresse, depuis de nombreuses années, au Corps forestier canadien, une branche de l’armée canadienne mise sur pied par le Lieutenant-Colonel Alexander McDougall, en octobre 1916.

Les membres du CFC avaient un rôle bien spécifique durant la Grande Guerre 1914-1918. Les Alliés avaient besoin de bois pour les tranchées et la construction de chemins de fer.

Près de 12 000 soldats-bûcherons canadiens ont été déployés en France, dont environ 4000 dans la région de l’Aquitaine, dans le sud-ouest du pays. Entre 400 et 500 étaient des Acadiens, informe David Devigne.

Bien qu’ils étaient moins exposés aux dangers du conflit armé, plusieurs sont décédés à la suite d’accidents de travail et plusieurs autres ont succombé aux conséquences de la grippe espagnole.

L’un d’eux était Ernest William Pinet, de Paquetville. Il est décédé à la suite d’une pneumonie en octobre 1918, moins d’un mois avant la fin de l’un des conflits les plus sanglants de l’histoire moderne. Son corps repose dans un cimetière à Talence, près de la ville de Bordeaux.

En juin 2017, des cérémonies ont eu lieu en France pour honorer le mémoire de ces individus.

Le CFC a été dissous en 1920, mais réactivé en 1940. Il n’est plus en activité depuis 1946.

Le livre sera préfacé par Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France et par le major général Sylvain Sirois, chef d’État-major – Infrastructure et Environnement et Chef – Génie militaire des Forces armées canadiennes.

À noter, l’ouvrage sera seulement imprimé en quantités limitées.

Les gens intéressés à se procurer un exemplaire peuvent contacter directement l’auteur, David Devigne, par courriel (daviddevigne@orange.fr).