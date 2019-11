Un équipement de pêche a causé la mort d’une baleine noire, révèle une nécropsie

- Gracieuseté: Pêches et Océans Canada

Une nécropsie révèle qu’une baleine noire de l’Atlantique Nord retrouvée morte au large des États-Unis en septembre s’était empêtrée dans des équipements de pêche canadiens.

La baleine avait été vue pour la dernière fois le 6 août, au large des Îles-de-la-Madeleine. Elle était alors déjà empêtrée.

Sa carcasse décomposée a été retrouvée six semaines plus tard au large de Long Island, dans l’État de New York.

La nécropsie a été réalisée par l’Atlantic Marine Conservation Society quelques jours après la découverte de la baleine.

L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère, une agence américaine, a indiqué qu’il n’y avait aucun signe que la baleine est entrée en collision avec un navire ou est tombée malade.

Les scientifiques ont trouvé des marques correspondant à ce qui avait été observé lorsque la baleine était empêtrée.

Huit baleines noires, une espèce menacée comptant environ 400 individus, sont mortes dans les eaux canadiennes depuis le début de l’année.

Vingt-neuf baleines noires ont péri dans les eaux nord-américaines depuis 2017.