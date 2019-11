Une jeune entrepreneure de la Péninsule refuse de mettre ses rêves de côté

Les boîtes repas prêts à cuisiner gagnent en popularité dans le monde entier. Au Canada, l’industrie est dominée par l’entreprise Goodfood, mais Cheryl McGraw, une jeune entrepreneure de la Péninsule acadienne, est prête à vendre sa salade.

L’entreprise Hestia: solution alimentaire a officiellement été lancée samedi matin. Elle a pignon sur rue à Pokemouche dans le même bâtiment que l’entreprise La Cabane du jardin.

Le modèle de Hestia est un peu comparable à celui des géants de l’industrie comme Goodfood. La compagnie offre un service de livraison à domicile de produits alimentaires pour préparer des recettes à la maison. Les ingrédients sont coupés à l’avance et prêts à être utilisés. Le client n’a qu’à suivre la recette qui accompagne la commande.

Une différence importante réside entre Hestia et Goodfood. Cheryl McGraw ne vise pas à étendre un empire d’une mer à l’autre. La femme de 30 ans veut simplement offrir un service abordable à la population du nord-est du Nouveau-Brunswick.

«J’ai fait un bac en histoire et j’ai un peu étudié en psychologie et j’ai toujours travaillé avec les gens dans les ventes. Je me suis rendu compte que j’aime la vente, mais pas lorsqu’il faut mettre de la pression sur la personne.»

Hestia se veut aussi soucieuse de son empreinte écologique. Alors que Goodfood est souvent critiqué pour ses nombreux emballages, Cheryl McGraw entend livrer ses ingrédients dans des pots de verre réutilisables et des sacs bruns.

Le nom d’Hestia est tiré de la mythologie grecque, elle est la déesse du feu et du foyer.

«Elle aimait les grandes tablées et les rassemblements. Quoi de mieux?»

Oser rêver…

En fait, Cheryl McGraw a toujours été attirée par le monde des affaires.

«Mais, je ne savais pas si j’avais ce qu’il me fallait à l’intérieur. Il a fallu que je sois mis devant une situation pour le faire.»

Même si elle croyait au potentiel de son idée, les institutions financières n’étaient pas du même avis.

«Je n’ai pas eu d’aide financière. Partout où je suis allée cogner, on m’a refusé. En gros, on m’a dit de retourner sur le marché du travail et de laisser mes rêves de côté, alors j’ai fait le contraire.»

En créant cette entreprise, Cheryl McGraw espère éliminer un stress dans la vie des gens. Étant elle-même mère d’une jeune fille âgée de 5 ans, il peut être difficile de trouver le temps nécessaire pour préparer un repas, sans oublier le temps pour accomplir toutes les tâches connexes comme la sortie à l’épicerie, la préparation des ingrédients et la vaisselle par la suite.

L’entrepreneure souhaite surtout que ses services demeurent abordables.

«Beaucoup de gens de la Péninsule acadienne vivent d’une paie à une autre. J’ai été mère monoparentale. Je sais ce que c’est. Je ne veux pas que les gens aient à vivre ça.»

Sur mesure…

Le service est disponible pour tous, mais une partie importante de la stratégie de l’entrepreneure mise sur les personnes âgées de 65 ans et plus. Contrairement aux générations précédentes, les nouvelles cohortes de retraités ne veulent pas nécessairement manger le fameux, steak, blé d’Inde, patates.

«Je veux m’asseoir avec mes clients pour vérifier ce qu’ils aiment. Je veux qu’on tienne compte de leurs goûts et leurs particularités. Je veux que ce soit adapté. Je veux aussi préparer des menus avec une nutritionniste pour ceux qui ont des demandes alimentaires spéciales, comme des allergies et des intolérances.»