Le Réseau Vitalité envisage des coupures de services

Confrontée à un manque de main-d’oeuvre de plus en plus sérieux, la direction du réseau de santé Vitalité ouvre la porte à la suppression de certains services médicaux.

Lors de sa comparution devant le Comité permanent des corporations de la Couronne, Gilles Lanteigne a évoqué longuement les difficultés de la régie francophone à recruter du personnel.

Pas moins de 345 postes sont actuellement vacants au sein du réseau, a révélé le président-directeur général. La pénurie concerne tout particulièrement le personnel infirmier.

«On pourrait facilement engager 200 infirmières demain matin et on n’aurait aucune difficulté à les placer», avait déclaré la vice-présidente aux services cliniques chez Vitalité, Johanne Roy, lors du conseil d’administration du mois dernier.

Gilles Lanteigne souligne que cette réalité oblige son réseau à reconsidérer la nécessité de certains services.

«Est-ce qu’il va falloir changer le système? Absolument. Il va falloir revoir nos façons de faire et nos services. Est-ce qu’on a besoin de services d’obstétrique partout? Est-ce qu’on a besoin d’avoir des lits en pédiatrie? Je pense qu’on doit questionner notre modèle», a-t-il affirmé.

«Quand on a un nombre de personnes limité, il est parfois préférable de regrouper les services pour maintenir la qualité.»

Gilles Lanteigne indique que son réseau étudie aussi le recours aux «nouvelles technologies» telles que le dossier électronique, et à davantage de «soutien administratif» pour diminuer les besoins en personnel infirmier.

«Il va falloir être imaginatif et réaliste», lance–t-il.

«Il y a toujours un compromis à faire, mais je pense que si nous voulons des services de haute qualité, durables et sécuritaires, nous devons agir très rapidement.»

Conséquence du manque de personnel, la direction de Vitalité observe une hausse de l’absentéisme et des congés de maladie parmi ses employés.

Au cours l’année, plus d’une quinzaine de bris de services ont perturbé les deux réseaux de santé.

Faute de ressources humaines disponibles, l’Hôpital Régional de Campbellton a fermé temporairement son unité de soins palliatifs à plusieurs reprises, en juillet 2019, en janvier 2019 et à l’été 2017. Les services d’obstétrique (accouchement) et de pédiatrie y ont aussi été interrompus en juin pour les mêmes raisons.

À l’Hôpital régional de Bathurst, le service d’obstétrique a été suspendu pendant près de 15 semaines l’hiver dernier.

Jeudi, la PDG du réseau de santé Horizon Karen McGrath avait dressé un portrait similaire devant les députés provinciaux. Elle explique que 257 postes d’infirmières sont actuellement vacants au sein de la régie anglophone.

«Tous nos hôpitaux sont à pleine capacité, décrit Mme McGrath. La congestion augmente les temps d’attente. Le quart (26%) des lits sont occupés par des personnes qui ne devraient pas être à l’hôpital. Nous avons dû annuler des chirurgies par manque de lits disponibles et fermer des unités par manque de personnel.»

Des protestations

Les déclarations du PDG de Vitalité ont fait bondir Jean-Claude D’Amours, critique de l’opposition officielle en matière de santé.

«C’est inquiétant d’entendre ça de votre part. On s’attend de pouvoir garder des services dans nos régions», lui a-t-il répondu.

Le député d’Edmundston-Madawaska-Centre fait remarquer que 31% des postes d’infirmières sont des postes à temps partiel, temporaires ou occasionnels. Selon lui, la régie devrait commencer par se réorganiser pour offrir davantage d’emplois permanents aux professionnels de la santé.

«Le défi de ressources humaines peut être résolu s’il y a un désir de trouver des solutions», croit M. D’Amours.

«On entend le gouvernement et les régies nous dire ‘’On n’arrivera jamais à combler nos postes” et ce sera leur excuse pour couper dans les services. Dire que le citoyen devra choisir entre la qualité et le service, c’est inacceptable. Le réseau doit prendre les mesures nécessaires.»