Les éoliennes d’Anse-Bleue ne devront pas être visibles du VHA

Pas question qu’on voie des tours éoliennes à partir du Village historique acadien de Bertrand. Et ça, c’est non négociable, avertit le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Depuis près de deux semaines, le projet Chaleur Ventus, de l’entreprise Naveco Power de Fredericton, soulève les passions dans le DSL d’Anse-Bleue, entre les villages de Grande-Anse et de Maisonnette.

Un parc de cinq aérogénératrices d’une hauteur de 200 mètres avec les pales est proposé sur un territoire boisé, tout près de l’intersection de la route 11, à l’ouest de la communauté côtière.

L’initiative d’une valeur de 30 millions $ est financée en partie par la Ville de Bathurst, jusqu’à un maximum de 20 millions $. L’énergie produite – 20 mégawatts – assurerait l’alimentation de près de 9000 maisons et serait connectée à une ligne de transmission près de Bertrand.

Plusieurs opposants au projet ont notamment fait référence au Village historique acadien dans leurs arguments.

Le VHA est à environ 5 kilomètres du site projeté pour le parc Chaleur Ventus. Selon certaines estimations de visibilité, il serait possible d’apercevoir les pales tourner en se promenant dans ce lieu touristique et en regardant vers le Nord-Ouest.

«Nous suivons ça de très près, a indiqué Sylvain Godin, directeur général du VHA. Même si nous sommes une organisation du gouvernement et que nous ne nous mêlerons pas au mouvement citoyen, nous ne voulons pas voir les tours. C’est notre condition numéro un.»

Allan Bard, du ministère, a confirmé que Novaco Power avait approché Fredericton pour obtenir des permissions spéciales dans le secteur du VHA. Il est question de faire passer des fils souterrains dans la partie ouest du Village, reliant le parc à la ligne de transmission de Bertrand. Ces travaux ne seraient pas visibles du site même.

Cependant, le ministère a émis la condition que son lieu touristique ne puisse voir la moindre parcelle d’éoliennes. Le porte-parole note la dichotomie entre le volet historique et la modernité technologique.

«Il ne faut pas qu’elles soient visibles. Ce n’est pas une question de ne pas les avoir dans la région, c’est une question de ne pas enlever le cachet ancestral du VHA pour les visiteurs. Si on s’embarque dans une entente avec Naveco, ça fera partie de nos demandes. Nous n’avons encore rien qui a été signé», indique M. Bard, dont le ministère tient à demeurer neutre dans la mise en place de l’opposition citoyenne.

S’il se dit favorable au développement de sources d’énergie renouvelable, le paysage du Village ne doit pas être altéré par ces installations énergétiques, qu’elles soient à Anse-Bleue ou à Pokeshaw, appuie M. Godin.

«Ça enlèverait la raison d’être du Village», croit-il.

Président des Amis du VHA et ancien maire de Caraquet, Antoine Landry ne blâme pas les gens d’Anse-Bleue de s’opposer aux plans de Naveco Power. Il trouve regrettable que l’entreprise profite du fait que la communauté soit un DSL pour ne pas payer des redevances adéquates.

Cependant, il doute fort que l’on puisse apercevoir les éoliennes du site touristique qu’il a aidé à fonder, il y a plus de 40 ans.

«Le VHA est entouré de bois. Il faudrait que ces éoliennes soient très proches pour les voir. D’après moi, c’est impossible. Personne n’ira grimper dans les arbres pour les voir. Je ne vois pas d’inquiétudes pour le moment», analyse-t-il.

Le VHA a connu une excellente saison de fréquentation en 2019, avec plus de 60 000 visiteurs. Ces résultats font dire au directeur général que les stratégies de marketing ont fonctionné. À son avis, il serait dommage de gâcher ça avec un projet éolien mal ficelé.

La semaine dernière, deux réunions publiques ont attiré près de 300 personnes à Anse-Bleue. Une association en faveur des énergies renouvelables responsables a été formée. Elle prévoit multiplier les actions publiques afin de contrer le projet de Naveco Power.

La compagnie de Fredericton doit tenir une consultation publique dans le DSL avant la fin de novembre.

La CSR-Péninsule comme interlocuteur?

Le collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement (IPAA) demande à ce que la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSR-PA) soit le principal «interlocuteur légitime» pour tout projet de développement d’énergie renouvelable sur son territoire.

Interpellé par ce qui se déroule actuellement à Anse-Bleue, le regroupement a récemment transmis une lettre à l’organisation composée des maires et de représentants des DSL de la région.

En rappelant qu’il voit d’un bon oeil tout projet qui permettrait à la région d’atteindre l’objectif de 100% d’énergie renouvelable d’ici à 2035, l’IPAA souhaite que «contrairement au modèle traditionnel d’exploitation de nos ressources, l’énorme potentiel de l’énergie éolienne devienne une occasion d’imaginer notre économie autrement».

Selon les coprésidentes Nancy Juneau et Christine Lemay, le modèle coopératif adopté à Lamèque serait approprié, mais elles consentent aussi que les futurs projets d’infrastructures dépassent largement la capacité d’action et de financement d’une association citoyenne.

La CSR-PA a abordé très brièvement ce point lors de sa récente réunion, à la fin octobre, à Lamèque. Elle prévoit se pencher plus sérieusement sur cette question lors de sa prochaine rencontre.