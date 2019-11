Succession d’Elizabeth May: la Néo-Brunswickoise Jenica Atwin ne sera pas dans la course

Jenica Atwin ne tentera pas de succéder à Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada.

La nouvelle députée fédérale de Fredericton a rapidement mis fin aux spéculations, lundi, après l’annonce de la démission de M. May à titre de chef.

Mme Atwin souhaite plutôt partager son temps entre sa famille et les citoyens de sa circonscription qui l’ont élu pour la première fois lors des élections générales du mois dernier.

«J’ai une très jeune famille alors ajouter quelque chose à mon assiette en ce moment n’est tout simplement pas sur le radar», a déclaré Jenica Atwin lors d’une conférence de presse à Ottawa avec Elizabeth May et leur collègue député Paul Manly.

«Je dois vraiment me concentrer sur ma circonscription. Il y a énormément de travail à faire à Fredericton et je ne pense pas que ça serait équitable envers (mes concitoyens) de même seulement penser à la direction du parti à ce moment.»

Mme Atwin fait beaucoup parler d’elle à travers le pays depuis qu’elle a battu le député libéral sortant dans Fredericton pour devenir la première députée fédérale du Parti vert à être élue à l’extérieur de la Colombie-Britannique.

Le Parti vert n’a réussi à faire élire que trois députés à l’échelle du pays.

Jenica Atwin a remporté 33,7% des suffrages exprimés contre 30,4% pour la candidate conservatrice, Andrea Johnson, et 27,4% pour le député libéral Matt DeCourcey.

Avant d’être élue, la femme âgée de 32 ans et mère de deux enfants était chercheuse et coordinatrice de programme pour un organisme dans le domaine de l’éducation des Premières Nations.

Mme Atwin a eu de bons mots pour Mme May qui entend demeurer leader parlementaire du Parti vert malgré sa démission en tant que chef de la formation politique.

«Elle est incroyablement inspirante et elle a tellement donné. Son leadership et le rôle qu’elle a joué ne devraient surtout pas être diminués. Je suis heureuse pour elle et pour ce qui l’attend», a-t-elle dit.

Le prochain chef du Parti vert devra faire preuve de «ténacité» et de «courage» comme l’a fait Elizabeth May depuis plus de dix ans, a indiqué Mme Atwin.

Il pourrait toutefois s’avérer nécessaire de «changer le langage» du parti afin «d’aller au-delà de notre base partisane pour encourager d’autres gens à travers le spectre politique à nous rejoindre dans notre combat», a commenté la députée.

Jo-Ann Roberts, l’une des deux chefs adjoints du Parti vert, occupera la direction par intérim de la formation jusqu’au congrès à la direction qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2020 à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard.

Jenica Atwin a affirmé être impatiente de s’atteler à la tâche pour défendre les intérêts de sa circonscription à Ottawa.

Elle entend notamment s’attaquer à la crise climatique, à l’amélioration des soins de santé primaire et de santé mentale et à la défense de la clinique 554 de Fredericton, la seule clinique d’avortement en milieu non hospitalier au Nouveau-Brunswick.

Elizabeth May a annoncé lors de la conférence de presse que le Parti vert a l’intention de demander un financement fédéral d’urgence au gouvernement de Justin Trudeau afin d’éviter la fermeture de la clinique.

«Dès que le prochain cabinet aura été dévoilé et que nous saurons qui est ministre de la Santé, nous allons demander du financement d’urgence pour garder ouverte la clinique 554», a déclaré Mme May.

Les responsables de la clinique ont annoncé durant la campagne électorale leur intention de fermer leurs portes d’ici la fin de l’année en raison d’importants problèmes financiers.

Au Nouveau-Brunswick, seuls les avortements effectués à l’hôpital de Bathurst et dans les hôpitaux de Moncton sont couverts par l’assurance-maladie.

Le premier ministre Trudeau a promis durant les élections d’utiliser tous les moyens à sa disposition, dont la Loi canadienne sur la santé, pour obliger le gouvernement néo-brunswickois à payer pour les avortements effectués en milieu non hospitalier.