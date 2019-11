Des citoyens du DSL de Saint-Quentin refusent d’être annexés

Le projet d’agrandissement de la Ville de Saint-Quentin par le biais de l’annexion d’une petite partie de son DSL voisin – également appelé Saint-Quentin – vient de connaître un revers.

Les citoyens du district des services locaux touchés par cette proposition étaient appelés à se prononcer lundi soir. Et c’est l’option du «non» qui l’a emporté avec 30 voix contre 24.

En tout, le projet touche environ 90 personnes. De ce nombre, 62 ont plus de 18 ans et sont aptes à exercer leur droit de vote. On parle donc ici d’un fort taux de participation, à 87%.

Le projet consiste à élargir les limites de la ville de Saint-Quentin afin d’y incorporer les deux principales entreprises de la région, le Groupe Savoie et la North American Forest Product.

Outre ces deux entreprises – qui sont d’accord à l’idée de base d’être annexées à la ville –, le projet comprend également une soixantaine des résidences privées. En terme de distance, le territoire qui élargirait la ville est minime, environ un kilomètre à l’est et un autre à l’ouest.

Citoyen du DSL de Saint-Quentin, David Labrie a toujours été un farouche opposant à cette initiative. À l’extérieur de la région lundi soir, il n’a pu prendre part au vote. Il avoue avoir craint que celui-ci soit favorable au regroupement. Aujourd’hui, il se dit au contraire soulagé.

«Moi je suis très satisfait. On contribue déjà beaucoup à la Ville. Je n’aurais pas plus de services en fusionnant avec elle qu’en ce moment, mais je me retrouverais à payer davantage, bien davantage. Je n’ai rien contre la Ville, je crois qu’on peut très bien continuer de collaborer sur des projets avec elle, mais sans pour autant avoir à se regrouper. Pour moi, c’est non», commente-t-il.

Positif malgré tout

Ce projet, la mairesse de la Ville de Saint-Quentin, Nicole Somers, y tient particulièrement à cœur. Elle avoue être déçue par le résultat du vote. Cela dit, elle soutient que l’aspect très serré du vote demeure intéressant.

«C’est une défaite oui dans un sens, mais on doit aussi voir le positif. Ça me dit, par exemple, que presque la moitié des citoyens ont compris l’importance de ce que nous voulions accomplir avec ce projet. Ils ont compris la nécessité de bouger pour avoir du développement dans notre communauté, que le statu quo n’apportait rien de valable. Nous avons encore du travail pour convaincre ceux qui sont plus réticents à nous suivre, mais on a déjà beaucoup de chemin d’accompli», souligne la mairesse.

Mais quels seraient les bénéfices de ces annexions? À la Ville, on irait chercher annuellement environ 112 000$ en revenus fonciers, une somme dirigée actuellement à Fredericton. Ce montant pourrait notamment aider la Ville avec ses projets de développement économique. Celle-ci pourrait aussi enfin rêver avoir un véritable parc industriel à l’intérieur de ses limites.

«Pour les résidents qui seraient annexés, on parle d’avoir une voix, car pour le moment, ils se font administrer par le ministre des Gouvernements locaux», explique la mairesse de Saint-Quentin.

À l’opposé, ce que craignent le plus les citoyens du DSL c’est la hausse de la taxe foncière, car il existe tout de même un écart significatif entre le tarif du DSL (1,02$) et celui de la Ville (1,45$). L’annexion à la ville aurait donc signifié une hausse notable de leur compte de taxes, bien que cette hausse aurait été effectuée sur quelques années (0,03$ par année jusqu’à l’atteinte de la parité).

Autre chance?

Le projet est-il mort pour autant suite à ce scrutin? Pas tout à fait. C’est que le vote de lundi ne constituait pas officiellement un plébiscite (qui engage formellement les parties). Il s’agissait plutôt d’une consultation préliminaire destinée à jauger l’intérêt des citoyens concernés afin de guider les actions à venir du comité responsable du projet d’agrandissement.

Dans ce cas-ci, on songeait à soumettre la question à un plébiscite en même temps que les prochaines élections municipales, soit en mai 2020. Cela dit, si le projet n’est pas mort, les résultats du vote viennent néanmoins brouiller sérieusement les cartes des tenants du «oui».

«On (le comité) va se rencontrer et analyser tout ça afin de comprendre ce qui s’est passé, ce qui n’a pas fonctionné, et si ça vaut le coup de continuer à mettre des efforts dans ce projet. Il faudra voir, par exemple, si ça vaut la peine de refaire des séances d’informations, si c’est possible de convaincre plus de citoyens. On se laisse quelques semaines pour y penser», souligne Mme Somers.

Dans les faits, la date butoir pour la décision a été fixée au 10 décembre.