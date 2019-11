Les députés du Parti vert au N.-B. pas intéressés à succéder à Elizabeth May

Elizabeth May. À l'arrière, on peut voir la député fédérale de Fredericton, Jenica Atwin. - La Presse canadienne: Adrian Wyld

Le Parti vert du Canada est à la recherche d’un nouveau chef. Chose certaine, la personne qui succédera à Elizabeth May ne sera pas du Nouveau-Brunswick.

Mme May, âgée de 65 ans, a quitté la direction du Parti vert du Canada lundi après treize ans à la barre du parti. Elle continuera de siéger à la Chambre des communes comme députée de Saanich-Gulf Islands, une circonscription qu’elle a facilement remportée le 21 octobre dernier avec 48,75% des voix.

Jo-Ann Roberts, de Halifax, a été nommé chef par intérim. Un nouveau chef permanent sera nommé lors d’un congrès à l’automne 2020 à Charlottetown et la machine à rumeurs tourne déjà à plein régime. Dans certains cercles, le nom à David Coon, chef du Parti vert du NB, commence déjà à circuler.

Pour M. Coon, il n’est pas question de se lancer dans le cirque d’une course nationale. Sa priorité demeure le Nouveau-Brunswick.

«Ce n’est pas pour moi. Pas du tout. Mon engagement pour le Nouveau-Brunswick est fort et je crois qu’il est important pour moi comme chef et député de continuer de travailler pour les gens de la province et de ma circonscription.»

Jenica Atwin, la nouvelle députée fédérale de Fredericton, a aussi annoncé qu’elle ne briguera pas la direction.

En attendant le congrès du Parti vert en 2020, Jo-Ann Roberts aura un rôle important à jouer, surtout à l’interne, rappelle David Coon.

«Mme May va continuer son travail dans la Chambre des communes, alors il est important que la chef par intérim travaille pour les membres du parti dans chaque région.»

Elle devra aussi travailler avec les militants verts pour peaufiner une stratégie en cas d’élection, étant donné que les libéraux de Justin Trudeau sont minoritaires.

Qualités

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Kevin Arseneau, député vert dans la circonscription provinciale de Kent-Nord, a salué l’héritage laissé par Mme May.

Kevin Arseneau souhaite cependant que la prochaine personne élue à la tête du Parti vert du Canada ait moins peur de positionner la formation politique à la gauche de l’échiquier politique.

Récemment, le Parti vert a adopté le slogan Ni à droite, ni à gauche. Vers l’avant ensemble.

«Je crois sincèrement que le parti doit se positionner plus clairement à la gauche. Je crois que ce discours de ni à droite, ni à gauche, c’est ambigu. Ça nous prend une personne qui va clairement indiquer que nous sommes un parti de gauche et que nous voulons faire avancer les choses avec des politiques de gauche. Ça va prendre quelqu’un avec de la fougue et de l’énergie.»

M. Arseneau n’a pas l’intention de briguer la chefferie du parti. Il croit par contre que celui-ci pourrait poser un geste en nommant un chef issu d’un milieu rural.

«Lorsqu’on parle des verts urbains versus les verts ruraux, il y a des nuances. Ce sont des milieux de vie différents. Selon moi, le fait d’apporter une perspective rurale, ça pourrait faire du bien.»

Héritage

Après treize ans à la barre du Parti vert fédéral, Elizabeth May laisse un héritage important au mouvement écologiste canadien, estiment David Coon et Kevin Arseneau.

Même si les gains ont été modestes, les verts ont récemment récolté plus d’un million de votes à l’échelle du pays pour la première fois de leur histoire. Trois élus verts siègeront à la Chambre des communes à Ottawa.

Dix-sept députés verts siègent dans les différentes assemblées législatives du pays, dont trois au Nouveau-Brunswick. En plus de David Coon et Kevin Arseneau, Megan Mitton, représente la circonscription de Memracook-Tantramar.

À l’Île-du-Prince-Édouard, ils forment l’opposition officielle avec huit sièges.

«Sans Elizabeth May, nous n’aurions pas connu les mêmes résultats électoraux dans les Maritimes. C’est clair que son héritage est surtout au niveau des succès électoraux dans les provinces et au niveau fédéral», dit M. Coon.

Pour Kevin Arseneau, même si Mme May a été pendant longtemps l’unique élue du Parti vert à Ottawa, elle a réussi à mettre d’importants enjeux sociaux, comme les changements climatiques, à l’avant-plan.

«Quand on regarde concrètement à la scène politique canadienne, elle a amené de l’intégrité au parlementarisme canadien avec des discussions sérieuses sur les changements climatiques et les inégalités sociales. Elle a été capable de présenter plusieurs enjeux sous un nouvel angle.»