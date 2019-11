Nouveau pont: nervosité à Lamèque et Shippagan

Les intervenants dans le dossier du nouveau pont reliant Lamèque et Shippagan semblent nerveux. Malgré tous les moyens de pression utilisés depuis des mois, le gouvernement Higgs ne s’est toujours pas compromis officiellement à entamer les travaux de ce lien routier.

Avec les rumeurs d’élections provinciales précipitées, les Villes de Lamèque et de Shippagan, ainsi que le Comité du pont Lamèque-Shippagan, ont craint que leurs doléances passent une fois de plus sous le radar.

Question de ne pas se faire prendre une deuxième fois – puisqu’un scrutin au printemps 2020 est toujours possible si le gouvernement minoritaire tombe -, la mairesse de Shippagan, Anita Savoie-Robichaud, exige désormais une annonce officielle dans les plus brefs délais.

Une lettre a d’ailleurs été envoyée au député de Lamèque-Shippagan-Miscou, Robert Gauvin, au ministre des Transports et des Infrastructures, Bill Oliver, et au premier ministre Blaine Higgs. On veut que le trio se déplace dans la Péninsule acadienne pour y confirmer une fois pour toutes qu’il y aura un nouveau pont.

«Ils disent que ça va se faire et on a eu peur avec les rumeurs d’élections. Là, on veut qu’ils se compromettent, qu’ils nous disent officiellement que ça va se faire et en quelle année. Le ministre Robert Gauvin a parlé de 2021 ou 2022. S’ils sont capables de se compromettre, peu importe le gouvernement qui suivra, le projet va aller de l’avant», stipule Mme Savoie-Robichaud, heureuse des appuis récents du Forum des maires de la Péninsule acadienne et de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne.

Le dossier piétine. Le tracé choisi se fait toujours attendre. Il n’y a toujours pas d’estimation des coûts. Les études d’impacts environnementaux sont encore en cours. Un archéologue est sur place au cas où des artefacts datant de l’époque où les Premières Nations occupaient ce secteur seraient dénichés.

Il y a aussi la question de la voie de transport actif pour piétons et cyclistes, qui n’est pas inclus dans les ébauches du ministère des Transports et des Infrastructures.

Tout ça énerve un brin les élus et les bénévoles engagés dans la réalisation prochaine de ce pont visant à remplacer celui actuellement en fonction, construit en 1957 et qui est continuellement endommagé.

«On n’a pas eu de nouvelles pour la voie de transport actif. On ne peut pas imaginer qu’un gouvernement nous construirait un pont sans cette voie. On est peut-être naïf, mais la réalité est que ce n’est pas encore coulé dans le béton», prévient la mairesse de Shippagan.

Hôtel de ville

Les élus de Shippagan ont profité de la réunion publique de lundi soir pour expliquer aux citoyens les dépassements importants des coûts des travaux de rénovation de l’hôtel de ville.

L’architecte Alain Boucher a indiqué que les entrepreneurs ont découvert de bien mauvaises surprises dans la structure du bâtiment âgé de plus de 40 ans. Cela a fait bondir la facture de près de 350 000$, d’où la nécessité de la Ville de Shippagan de déposer une nouvelle demande d’un demi-million $ à la Commission d’emprunt pour les municipalités.

Selon l’architecte, la construction originale n’a pas suivi les normes de l’époque. Cependant, il ajoute que la rénover coûtera encore moins cher (2,7 millions $) que la démolir et la refaire à neuf (plus de 3,5 millions $).

Les élus ont décidé de mettre sur la glace les travaux prévus au deuxième étage de l’édifice municipal. On devait investir 300 000$ pour des locaux communautaires.

Les travaux seront terminés en mars 2020, soit six mois plus tard que prévu initialement. La part de la municipalité s’élève maintenant à plus de 1,6 million $, mais la mairesse a soutenu que cette facture ne sera pas refilée aux contribuables dans une éventuelle hausse de la taxe foncière.